Tottenham : Xavi Simons sort sur civière

Rien ne va plus à Tottenham. Actuellement relégables, les Spurs se cassent actuellement les dents sur la pelouse de Wolverhampton, bon dernier de Premier League. Une mauvaise opération, d’autant plus que West Ham s’impose pour le moment contre Everton (1-0) et que Nottingham Forest a pris ses distances avec la zone rouge en surclassant Sunderland ce vendredi (5-0).

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Pire encore, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu Xavi Simons. Lors d’une accélération sur le côté, la pépite néerlandaise s’est bloqué le genou au duel avec un défenseur des Wolves. Très inquiet pour son genou, l’ancien du PSG a été évacué sur civière. Un mauvais jour pour Tottenham…