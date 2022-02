Tout Leeds pleure son idole Marcelo Bielsa !

La suite après cette publicité

«Toute une histoire d'amour se retrouve dans les yeux. Au début c'est l'amour au premier regard, puis des étoiles dans les yeux apparaissent... et ça se finit toujours par des larmes.» Quelques mots pouvant résumer à eux seuls l'idylle vécue entre Marcelo Bielsa et Leeds United. Et si les histoires d’amour finissent souvent mal, n'en déplaise aux plus optimistes d'entre nous, celle entre l'Argentin et les Whites n’aura donc pas fait exception. Balayé par les Spurs (0-4), samedi en début d'après-midi, El Loco s'est ainsi vu indiquer la porte de sortie par les Peacocks le lendemain. Un réveil douloureux pour celui qui ne parvenait plus à sortir l'actuel 16ème de Premier League d'une situation plus qu'inquiétante.

«Leeds United peut annoncer que le club se sépare de son entraîneur principal Marcelo Bielsa», indiquait ainsi la première phrase du communiqué publié par les Whites. Une annonce sans équivoque mais quasiment essentielle au regard du contexte sportif. Pire défense du Royaume (60 buts encaissés) et restant sur une série cauchemardesque de 6 matches sans victoire en championnat, avec la bagatelle de 21 buts concédés sur cette même période, le Leeds d'El Loco n'avait dernièrement de folie que le surnom de son tacticien argentin. Un départ inévitable, donc, pour l'ancien coach de l'OM mais un passage qui ne risque pas d'être oublié par les fans de LUFC, en témoigne le vibrant hommage, aux accents d’excuses, rendu par ses dirigeants.

Marcelo Bielsa, l'homme du renouveau des Whites !

«Cela a été la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre pendant mon mandat à Leeds United, compte tenu de tout le succès que Marcelo a eu au club», reconnaissait ainsi le propriétaire du club, Andrea Radrizzani. Et pour cause. Véritable fer de lance de la remontée historique de Leeds en Premier League après 16 ans d'absence, Bielsa restera, à tout jamais, dans le cœur des Peacocks. Entraîneur au jeu aussi spectaculaire qu'inimitable, El Loco a ainsi ranimé la flamme dans cette ancienne grande puissance du football anglais. Dès sa première saison à la tête de l’équipe, il avait d'ailleurs échoué de justesse en barrage d’accession à la Premier League avant de survoler le Championship (D2), remporté avec 10 points d’avance sur son dauphin la saison suivante pour retrouver sa place dans l’élite.

Pour sa première saison en PL, Leeds avait ensuite terminé à une honorable 9ème place, affichant notamment son meilleur total de points à ce niveau depuis la saison 2000-2001. De quoi forcément placer le coach à la glacière dans une dimension toute particulière du côté d'Elland Road. «Avec Marcelo comme entraîneur, nous avons eu trois saisons incroyables et les bons moments sont revenus à Elland Road. Il a changé la culture du club et nous a tous apporté une mentalité de gagnant. Les moments créés, en particulier lors de la saison 2019/20 et de la montée en Premier League, resteront bien sûr longtemps gravés dans toutes nos mémoires, la mienne et celles des supporters», soulignait d'ailleurs en ce sens le boss de Leeds. Une admiration sans borne également partagée par le directeur du football des Peacocks, Victor Orta.

«Depuis son arrivée à Leeds United, Marcelo a eu un impact énorme sur le club, à une échelle que je n'avais jamais vue auparavant. Il a créé un héritage, supervisant les améliorations majeures des infrastructures à Thorp Arch, unissant les supporters et les joueurs, et donnant une voie claire aux jeunes joueurs pour faire la transition vers l'équipe première. Il est décevant que son règne ait dû se terminer de cette manière, compte tenu des moments particuliers que nous avons connus ces dernières années, qui ont été parmi les meilleurs de ma carrière, mais nous ne pouvons pas nous cacher des résultats récents». Car à Leeds, l'Argentin de 66 ans était bel et bien adulé. Il a «uni un club, une ville et une équipe n'allaient nulle part», avouait facilement le capitaine des Whites Liam Cooper.

Le vibrant hommage rendu par tout une ville !

Dans cette optique, ce ne sont pas non plus les fresques dessinées à son effigie sur les murs de la ville qui pourraient contredire tout l'engouement véhiculé par l'ancien coach de Lille ou encore Bilbao. Adepte d'un jeu offensif, proche de ce football total bien connu des observateurs, Bielsa a ainsi rapidement conquis les supporters de LUFC et ce n'est donc pas cette triste fin qui altérera d'ailleurs toute la considération portée à l'ancien joueur des Newell's Old Boys. «Merci Marcelo pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez vu en moi ce que je ne voyais même pas en moi. Vous m’avez aidé à grandir en tant que joueur, mais surtout en tant que personne. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre prochain chapitre. Merci Marcelo. Allez Leeds», déclarait notamment Kalvin Phillips, le milieu de terrain défensif et international anglais (16 sélections) des Whites. Un amour et un soutien inconditionnel également relayé par Diego Llorente sur son compte Twitter.

«Les résultats n’ont pas reflété le travail et l’apprentissage que vous nous avez transmis. Ce fut un honneur et un privilège de grandir à vos côtés, monsieur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l’équipe et pour moi. Je vous souhaite bonne chance pour l’avenir». Bel hommage également rendu par Liam Cooper : «vous avez uni un club, une ville et une équipe qui n’allaient nulle part. Je serai éternellement reconnaissant pour tout ce que vous et votre staff avez fait pour moi et ma famille. Une légende du club de notre équipe. Merci Marcelo». Désormais loin des yeux mais toujours aussi proche du cœur des Peacocks, Marcelo Bielsa - qui pourrait rapidement être remplacé par Jesse Marsch, pur produit de l’écurie Red Bull, passé par New York et Leipzig - restera quoi qu'il en soit le principal protagoniste du renouveau d'un club presque maudit durant près de 20 ans. Pleuré par les fans, Bielsa devrait par ailleurs recevoir «un hommage permanent à Marcelo à Elland Road» comme indiqué par le club. Gracias por todo El Loco !