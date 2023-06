Ligue 1 : Lionel Messi termine meilleur passeur

La suite après cette publicité

C’était dans l’air depuis quelques semaines déjà, c’est désormais officiel ! Malgré la défaite au Parc des Princes face à Clermont (2-3), Lionel Messi est donc devenu le meilleur passeur de cette saison 2022-2023 en Ligue 1 avec 16 offrandes distribuées à ses coéquipiers ! Il faut dire que le deuxième du classement est blessé puisqu’il s’agit de Neymar qui compte seulement 11 unités. Pour rappel, le record de passes décisives est toujours détenu par Ángel Di María lors de la saison 2015-2016, également avec le Paris Saint-Germain.

Alors que l’attaquant argentin disputait son dernier match ce samedi soir au Parc des Princes avec le club parisien face à Clermont pour le compte de la 38ème et dernière journée de Ligue 1, les supporters parisiens des Rouge et Bleu ont voulu montrer leur mécontentement. En effet, à l’annonce de la composition d’équipe des hommes de Christophe Galtier, le nom du champion du monde 2022 avec l’Albiceleste a été sifflé par une bonne partie de l’antre francilien. Il en a été de même au moment où la Pulga est revenu sur le pré pour soulever le trophée de champion de France. Voila qui confirme la fin d’aventure tumultueuse entre Lionel Messi et le public du Parc des Princes !

