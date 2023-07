Betis : c’est officiel pour Isco

L’information était tombée plus tôt dans la journée, et elle a rapidement été confirmée par le Betis. Isco rejoint le club andalou, un peu plus de six mois après avoir quitté les voisins et ennemis du Séville FC. Depuis, il n’avait pas retrouvé d’équipe, malgré des intérêts de clubs comme la Real Sociedad ou l’Union Berlin.

Sur les réseaux sociaux, le club sévillan a officialisé l’arrivée du joueur de 31 ans qui tentera de relancer sa carrière. Il vient notamment remplacer le playmaker de l’équipe, Sergio Canales, qui a pris la direction du championnat mexicain.

Chadi Riad a signé au Real Betis Balompié