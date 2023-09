Harry Kane explique son départ de Tottenham

La suite après cette publicité

C’était le feuilleton de l’été en Allemagne. Au mois d’août, au fil des négociations longues et ardues entre le Bayern Munich et Tottenham, la potentielle arrivée de Harry Kane en Bavière a tenu en haleine les supporters munichois et a fait couler beaucoup d’encre dans les rédactions d’outre-Rhin. Et finalement, le buteur anglais s’est engagé le 12 août dernier avec le champion d’Allemagne en titre à un an de la fin de son contrat avec les Spurs et contre 100 millions d’euros.

Actuellement avec les Three Lions le temps de la trêve internationale, Kane a été interrogé par The Guardian sur son départ de Londres cet été. Et pour lui, ce départ était une étape nécessaire pour le reste de sa carrière : «On parle beaucoup de trophées mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle je suis allé au Bayern Munich. J’avais besoin de jouer au plus haut niveau si je voulais finalement m’améliorer. Si je veux côtoyer les meilleurs attaquants et les meilleurs joueurs du monde, je dois jouer la Ligue des champions et me battre pour les titres. La saison dernière s’est bien passée pour moi personnellement, mais pas pour les Spurs en tant qu’équipe. Il était temps de franchir une nouvelle étape.» Des propos qui pourraient faire grincer des dents chez les supporters de Tottenham.