La grosse décision de Raphinha pour son avenir, l’Angleterre attend le choc entre Arsenal et Manchester City

Raphinha ne pense qu’au Barça

Selon Sport, Raphinha a confirmé son engagement total envers le Barça, où il est devenu indispensable ces dernières semaines pour le jeu et les résultats de l’équipe. Avec un contrat jusqu’en 2028, prolongé en 2025, le Brésilien refuse d’écouter les offres, même alléchantes de la Ligue saoudienne, et vise des titres au club ainsi qu’une Coupe du Monde avec le Brésil de Carlo Ancelotti. Raphinha a décidé de miser sur la continuité, discutant déjà en interne des améliorations avec la direction sportive. Au Barça, on anticipait sa fidélité : sa présence évite une recherche urgente d’un remplaçant offensif similaire. Le club se concentre sur un avant-centre et le recrutement définitif de Rashford, tandis qu’un renouvellement de contrat pour Raphinha n’est pas exclu prochainement.

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Plus qu’une finale en Angleterre

C’est jour de la finale aujourd’hui entre Arsenal et Manchester City en Carabao Cup et les médias anglais attendent ce choc avec impatience. "Grogner, trébucher", titre le Daily Star. Rúben Dias a prévenu qu’Arsenal ne pourra pas inquiéter Man City sur les coups de pied arrêtés lors de la finale. Il estime que les duels aériens et les blocages dans la surface ont changé le jeu, mais que City va s’adapter à ces nouvelles tendances. Cette finale à Wembley est l’occasion pour les deux rivaux d’envoyer un message fort dans la course aux titres cette saison. “Changement de cap” pour le Daily Mirror. À Wembley en finale de Carabao Cup, la supériorité défensive des Gunners et sur les phases arrêtées pourrait faire la différence contre City. Une victoire pourrait assommer Guardiola et accélérer la fin de son ère chez les SkyBlues. “Plus qu’un trophée en jeu” pour le Manchester Evening News. Arsenal aborde la rencontre en favori, avec 9 points d’avance en Premier League sur leur adversaire du jour. Mais une victoire de City boosterait leur confiance pour la fin de saison et pourrait semer le doute chez Arsenal. Pour les Londonniens, ce trophée mettrait fin à la disette de titres qui dure depuis 2020. Le vainqueur prendra un ascendant mentalement sur la course au titre.

Le casse-tête d’Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa, coach du Real Madrid, fait face à un casse-tête avec le retour de Mbappé et Bellingham dans un Real Madrid enfin équilibré et compétitif. Brahim Díaz a brillé en faux 9, apportant mobilité et équilibre, mais son rôle pourrait changer avec le Français. Bellingham élargit les options au milieu, sans évincer Thiago Pitarch, dont les performances ont solidifié l’équipe. Arbeloa insiste sur l’adaptation collective : attaquer et défendre tous ensemble, pour intégrer les stars sans rompre la dynamique avant le derby.