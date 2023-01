Ruslan Malinovskyi fait un grand pas vers l’OM

La suite après cette publicité

Luis Suarez et Gerson partis, Harit blessé jusqu’à la fin de la saison, l’OM s’était fixé comme priorité de recruter un milieu offensif, et ce, malgré l’élimination de toutes compétitions européennes. La piste Ruslan Malinovskyi est vite réapparue dans l’esprit de la direction phocéenne. Elle n’avait pas vraiment disparu depuis le dernier mercato où l’Ukrainien avait déjà été courtisé. On parlait à l’époque d’un possible échange avec Cengiz Ünder.

L’affaire n’avait pu être bouclée, mais la donne a changé cet hiver. Nous évoquions cette semaine que la solution d’un prêt était, dans un premier temps, envisagée par Longoria et son équipe. L’Atalanta, elle, privilégiait un transfert sec. Tout n’est pas encore clair à ce niveau, mais une chose est certaine, les négociations avancent vite et bien. D’après les informations de RMC, les différentes parties se sont considérablement rapprochées ces dernières heures.

Malinovskyi bien partit pour rejoindre l’OM

À tel point que l’international ukrainien (51 sélections, 9 buts) de 29 ans est très proche de rejoindre l’OM. Les deux clubs se sont mis d’accord, soit pour un transfert, soit pour un prêt avec option d’achat, qui devrait avoisiner les 10 M€ (+2 M€ de bonus) d’après L’Équipe. Un montant que nous sommes en mesure de confirmer. Il s’agit d’un tarif bien plus bas que les premiers chiffres annoncés il y a quelques jours. La Dea espérait récupérer entre 18 et 20 M€, alors que Malinovskyi arrive en fin de contrat en juin 2024.

En attendant d’avoir plus d’informations quant aux modalités de ce mouvement, l’Olympique de Marseille est bien parti pour récupérer un joueur d’expérience. Tous les détails de son contrat ne sont pas encore réglés mais le gros du travail a déjà été réalisé en reprenant les propositions établies en août dernier. Il s’agirait d’un joli réalisé par le club français, plus que jamais en course pour finir sur le podium de la Ligue 1.