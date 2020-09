Atlético de Madrid : Alvaro Morata prêt à tout pour partir !

Cet été, plusieurs formations cherchent un avant-centre. C'est le cas de l'Olympique de Marseille, mais ce n'est pas tout. En effet, à la Juventus, Andrea Pirlo ne compte plus sur Gonzalo Higuain, qui devrait aller voir ailleurs cet été. Par conséquent, les Juventini se cherchent un élément capable d'apporter plus que l'international argentin et surtout d'accompagner Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala.

Par conséquent, plusieurs noms sont sortis du chapeau. Le premier est une belle opportunité puisqu'il s'agit de Luis Suarez. L'avant-centre uruguayen a reçu un appel du nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, et le technicien batave lui a annoncé que les Blaugranas ne compteraient plus sur lui. El Pistolero fait donc figure de favori, mais il doit encore se défaire de son contrat avec l'écurie catalane.

Il a moins marqué que Sergio Ramos

Edin Dzeko, l'international bosnien de l'AS Roma, aurait demandé à la Louve de le laisser quitter la capitale italienne dans l'espoir de rejoindre le Piémont. Les Romanisti ne sont pas contre puisqu'ils se libéreraient d'un contrat pharaonique et d'un attaquant qui commence à être âgé. Mais un autre buteur pourrait être la surprise et lui aussi a demandé à quitter son club dans l'espoir de rejoindre les champions d'Italie.

Il s'agit d'Alvaro Morata (27 ans). Depuis son départ de la Juve en 2016, l'international espagnol, qui évolue maintenant à l'Atlético de Madrid, a un peu de mal. Une statistique en Une de Marca ce mardi lui fait d'ailleurs beaucoup de mal. Sergio Ramos, défenseur, a marqué 34 buts sur les deux dernières saisons et c'est plus que Morata. Selon le Corriere dello Sport, Morata aurait demandé à son entraîneur Diego Simeone de le laisser partir. La valse des attaquants ne devrait pas tarder à débuter alors qu'il reste moins d'un mois pour ce mercato estival.