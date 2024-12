Manchester City porte plainte contre la radio BBC

Manchester City l’a mauvaise. D’après The Daily Mail, les Cityzens ont exprimé leur mécontentement à la BBC Radio Manchester après l’absence d’un journaliste à la conférence de presse d’avant match concernant le derby contre Manchester United (défaite, 1-2). Une situation inédite selon les responsables du club. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium estiment que ce traitement prive leurs fans d’une couverture équitable avec les autres clubs de Premier League.

La suite après cette publicité

De son côté, la BBC affirme couvrir Manchester City comme d’habitude et rappelle avoir fourni des commentateurs pour les deux clubs lors du derby du 15 décembre dernier. Cependant, Radio Manchester ne dispose pas d’accord de droits similaires avec United, ce qui rend la situation plus délicate. Si la BBC nie l’existence d’une plainte officielle, Manchester City a clairement fait part de son insatisfaction, soulignant l’importance des droits de diffusion pour les stations locales et le besoin de respecter ses supporters.