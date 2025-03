Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le 23e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. En tête du classement, la lutte est intense entre les deux premiers et l’attaquant suédois Viktor Gyökeres fait son retour à la première place. Auteur de 27 buts en 24 matches, le joueur du Sporting CP reste sur deux doublés contre Estoril (3-1) et Casa Pia (3-1).

Cela lui permet de doubler de justesse Mohamed Salah qui compte également 27 réalisations, mais a dû disputer 29 rencontres. Le joueur égyptien de 32 ans reste sur un doublé avec Liverpool lors d’une victoire 3-1 face à Southampton où il a inscrit deux penalties. Enfin, le podium est complété par Mateo Retegui qui a participé pleinement hier au succès éclatant de l’Atalanta 4-0 contre la Juventus. Le buteur transalpin y est allé également de son petit pion qui lui permet d’avoir désormais le solide bilan de 22 buts en 26 matches.

Ousmane Dembélé fait une entrée en force

Au pied du podium, on retrouve Harry Kane à la quatrième place. Le buteur anglais qui compte 21 buts en 23 matches n’a pas marqué lors de la défaite 3-2 du Bayern Munich contre Bochum ce samedi. Cinquième, Mika Biereth comptabilise de son côté 21 buts en 24 matches, mais n’a pas marqué lors du match nul entre Monaco et Toulouse (1-1). Robert Lewandowski se retrouve à la sixième place avec 21 buts en 25 matches. Le buteur polonais du FC Barcelone n’a pas joué samedi soir contre Osasuna après la mort du médecin du club blaugrana.

Septième, Ousmane Dembélé fait une entrée fracassante dans ce classement. S’offrant un doublé en fin de match contre Rennes, il a désormais inscrit 20 buts en 23 matches. C’est un peu mieux que Sem Steijn avec 20 buts en 24 matches. Huitième, l’attaquant néerlandais de Twente a marqué hier contre Almere (1-0). En neuvième place, Erling Haaland est crédité de 20 réalisations en 27 rencontres mais n’a pas trouvé le chemin des filets contre Nottingham Forest lors de la défaite 1-0 de son équipe. Enfin, Alexander Isak qui joue ce soir avec Newcastle contre West Ham reste dixième avec 19 buts en 24 matches.

Omar Marmoush (Eintracht Francfort et Manchester City), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Kylian Mbappé (Real Madrid) et Chris Wood (Nottingham Forest) arrivent aux portes du top 10 avec également 18 réalisations tandis que Victor Osimhen (Galatasaray) échoue derrière avec 17 buts. Jefté Betancor (Panserraikos), Simon Banza (Trabzonspor), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Toluwalase Arokodare (Genk), Manfred Ugalde (Spartak Moscou) et Patrik Schick (Bayer Leverkusen) sont plus loin avec 16 pions.

Le classement des tops buteurs européens