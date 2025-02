L’OL n’est pas "malade" selon Alexandre Lacazette

Présent au micro de DAZN après la défaite (2-3) de l’OL sur la pelouse de l’OM, Alexandre Lacazette, crédité d’un 3 par la rédaction FM, a logiquement fait part de sa frustration. «En première période, on n’avait pas la structure que le coach demandait. C’est tout nouveau pour nous, on a travaillé que deux jours. Il y a encore des choses à régler. C’est un résultat frustrant», a tout d’abord indiqué l’attaquant lyonnais avant d’évoquer l’ambiance au sein du vestiaire, notamment après le départ de Pierre Sage.

«Entre nous, tout va bien. On n’a pas enchaîné des victoires depuis un moment mais dans le jeu ce n’est pas si mal qu’on le dit. On a une méthode de travail différente. J’ai confiance dans le collectif. La décision d’enlever Pierre Sage ne dépendait pas de nous, elle vient du propriétaire. Le coach a été bien accueilli. Il est là avec de nouvelles idées qui plaisent à tout le monde. On va beaucoup travailler pour bien comprendre et pour préparer le prochain match. On n’est pas malade». Un message encourageant alors que l’OL pointe au 7e rang.