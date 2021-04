Manchester City - Tottenham : les compositions sont là

La finale de la Carabao Cup met aux prises ce dimanche le tenant du titre Manchester City et Tottenham. Dans l'enceinte de Wembley, les deux équipes vont tenter d'obtenir un premier titre cette saison. Les Sky Blues de Pep Guardiola s'alignent en 4-3-3 avec Zack Steffen comme dernier rempart. Devant lui, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte et Joao Cancelo prennent place. Le milieu est constitué de Kevin De Bruyne, Fernandinho et Ilkay Gündogan tandis que Riyad Mahrez et Raheem Sterling accompagnent Phil Foden en attaque.

De son côté, Tottenham mise sur un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les buts derrière Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier et Sergio Reguilon. Pierre-Emile Hojbjerg et Harry Winks constituent ainsi le double pivot. Sur le plan offensif Lucas Moura, Giovani Lo Celso et Heung-min Son vont prendre place en soutien de Harry Kane qui sera seul en pointe de l'attaque des Spurs.

Les compositions

Manchester City : Steffen - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Fernandinho, Gündogan - Mahrez, Foden, Sterling

Tottenham : Lloris - Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon - Hojbjerg, Winks - Lucas, Lo Celso, Son - Kane