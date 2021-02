MU : une prolongation de trois ans pour Eric Bailly ?

En fin de contrat en juin 2022, Eric Bailly négocie activement avec Manchester United pour prolonger son contrat. Le défenseur ivoirien, qui a eu beaucoup de pépins physiques ces dernières saisons, est revenu à un bon niveau depuis quelques matches

La suite après cette publicité

Selon les informations du Daily Mail, Eric Bailly serait en discussions pour un nouveau contrat de trois ans avec les Red Devils. L’ancien défenseur de Villarreal suscite également l’intérêt de clubs en Italie et en Espagne. À 26 ans, l’international ivoirien pourrait bien prolonger l’aventure en Angleterre seulement s’il arrive à se mettre d’accord sur une prolongation avant cet été. Manchester United ne serait pas contre un départ non plus étant donné la volonté d'Ole Gunnar Solskjaer de recruter un défenseur pour accompagner Maguire.