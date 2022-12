Le Bayern Munich va vivre un mercato d’hiver très animé

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde a laissé des traces en Bavière. Les nombreuses blessures survenues ces dernières semaines obligent le Bayern Munich à revoir ses plans pour cet hiver. Lucas Hernandez et Leroy Sané se sont blessés rapidement au Qatar, le français étant même forfait jusqu’à la fin de la saison. Manuel Neuer est dans la même situation, lui qui s’est cassé la jambe en ski de randonnée, tandis que Sadio Mané, forfait juste avant le Mondial, ne pourra pas être disponible avant février.

Le dossier le plus urgent est celui du gardien de but. Pas mal de noms ont déjà été cités ces derniers jours entre un retour anticipé de son prêt à Monaco d’Alexander Nübel, la venue de Keylor Navas ou encore celle de Yann Sommer, en plus des révélations du Mondial comme l’Argentin Emiliano Martinez, le Marocain Yassine Bounou et le Croate Dominik Livaković, tous présents dans le dernier carré de la compétition. Mais il n’y aura pas qu’une seule arrivée, assure TZ ce matin.

Au moins deux arrivées cet hiver

D’après le média allemand, deux renforts minimum sont prévus, dont un portier qui sera titulaire pour la seconde partie de la saison. Déjà courtisé l’été dernier, Konrad Laimer a de bonnes chances de débarquer cet hiver. Le Bayern est en position de force dans ce dossier, pour deux raisons. La première, c’est que Nagelsmann connaît parfaitement le milieu de terrain du RB Leipzig pour l’avoir dirigé de 2019 à 2021 ; la seconde, l’Autrichien arrive en fin de contrat en juin. Le RBL pourrait donc récupérer un peu d’argent sur ce transfert.

Enfin, la longue blessure de Lucas Hernandez laisse un vide en défense centrale. Alors qu’il revenait bien depuis quelques semaines, le gaucher laisse De Ligt et Upamecano seuls au poste, en plus d’un Pavard, de plus en plus utilisé comme défenseur central, mais qui a de moins en moins la tête au Bayern. Josko Gvardiol est courtisé mais il coûte bien trop cher (clause libératoire à 120 M€). Le géant bavarois regarde plutôt pour un joueur de couloir, cochant le nom de Malo Gusto, tandis que Bouna Sarr est une nouvelle fois annoncé sur le départ.