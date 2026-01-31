OM : l’avis de Roberto De Zerbi sur la bourde de Rulli

Geronimo Rulli traverse une période noire. Ces dernières semaines, l’international argentin multiplie les erreurs et l’ancien portier de l’Ajax s’est encore troué, ce samedi, face au Paris FC. Fautif sur le penalty qui a entraîné l’égalisation des Franciliens, Rulli a finalement été piqué par son coach, présent en conférence de presse.

«Je ne sais pas si Rulli, à 32 ans, manque de confiance en lui, c’est un problème grave pour lui. Je pense qu’il n’a commis que deux erreurs, comme nous en commettons tous, mais je ne pense pas que ce soit un manque de confiance. Sinon, ce serait grave, car si Rulli, qui a 32 ans, perd confiance en lui à cause de deux erreurs… Alors nous devrions nous inquiéter», a indiqué l’Italien.