PFC - OM : Gerónimo Rulli, ça commence à faire beaucoup

« Demain, il jouera. Il a toujours été très positif. On est arrivés ensemble, ça lui arrive aussi de faire des erreurs, ça ne change en rien ma confiance. Je n’aime pas alterner les gardiens. J’ai deux gardiens de haut niveau ». Voici ce que déclarait Roberto De Zerbi au sujet de Gerónimo Rulli avant le déplacement de l’OM sur la pelouse du Paris FC. Ce samedi, le dernier rempart argentin des Phocéens a finalement confirmé sa très mauvaise passe.

La suite après cette publicité

Auteur d’un match globalement sérieux, le natif de La Plata a malheureusement plombé les siens sur le gong. Coupable d’une sortie hasardeuse dans le temps additionnel, le numéro 1 olympien était logiquement sanctionné d’une faute grossière après avoir envoyé ses poings dans la tête d’un Munetsi sonné. Pris à contre-pied par Kebbal, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam précipitait ainsi l’OM dans une crise encore plus profonde.

La suite après cette publicité

Rulli s’est encore troué

Alors oui, le droitier d’1,89 m n’est pas l’unique responsable de ce nouveau fiasco. Les entrées de Bilal Nadir et Hamed Junior Traoré ont de quoi effrayer. La fin de match d’Amine Gouiri peut, elle aussi, faire grincer des dents et la fragilité défensive des Phocéens dans les derniers instants continue de frustrer les supporters d’un club en plein doute. Pour autant, Rulli - souvent adulé depuis son arrivée sur la Canebière - marque clairement le pas.

Moins décisif, coupable d’erreurs grossières et trop peu rassurant ces dernières semaines, l’international argentin (7 sélections), crédité d’un 2 par la rédaction FM, inquiète sérieusement. Interrogé au micro de beIN Sports après la rencontre, Leonardo Balerdi venait, malgré tout, au secours de son coéquipier. « Bien sûr, il faut le soutenir, c’est une semaine difficile pour nous, pour tous. Faut continuer de travailler. Aujourd’hui, on a bien fait jusqu’à la dernière minute et ça nous arrive souvent, ce n’est pas possible ».

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi préférait également relativiser : « il a 32 ans, si à cet âge il perd la confiance qu’il a, c’est grave. Il a fait deux erreurs, mais je ne pense pas que c’est un manque de confiance, on ne perd pas la confiance après deux erreurs ». Des sorties ratées qui coûtent pourtant très cher et qui interrogent sérieusement sur son statut de titulaire pour les prochains matches. Reste désormais à savoir si Roberto De Zerbi lui maintiendra sa confiance ou lancera Jeffrey de Lange dans le grand bain…