Manchester United : les révélations explosives sur la relation CR7-Erik ten Hag !

20 ans après avoir marqué le premier de ses 699 buts en carrière - un doublé contre Moreirense le 7 octobre 2002 - Cristiano Ronaldo (37 ans) se bat pour trouver un nouveau club... Une issue inattendue mais bien réelle pour le quintuple Ballon d'or, passé par le Sporting, Manchester United, le Real Madrid ou encore la Juventus. De retour chez les Red Devils, l'été dernier, le Portugais a, certes, connu une première saison globalement prolifique sur le plan individuel avec 24 buts et 3 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues. Un come-back toutefois terni par des prestations collectives plus que décevantes et une triste sixième place au championnat. De quoi provoquer l'arrivée d'Erik ten Hag, succédant à Ralf Rangnick, qui assurait l'intérim sur le banc mancunien. Oui mais voilà, depuis qu'il a posé ses valises du côté de Manchester, le technicien néerlandais semble marcher sur des œufs avec la star lusitanienne.

Désireux de quitter, à tout prix, les Red Devils lors du dernier mercato estival, CR7 est finalement resté à contrecœur du côté de Manchester United où il est entré dans l’ultime année de son contrat. Si le nom du Portugais a bel et bien été lié aux plus grands clubs européens, que ce soit le PSG, Chelsea, le Bayern Munich, le FC Barcelone ou encore le Napoli, le voilà contraint de jouer sous les ordres d'Erik ten Hag... ou plutôt contraint d'observer ses coéquipiers depuis le banc de touche. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis la reprise du championnat, l'ancien buteur des Merengues n'a, en effet, disputé que 468 petites minutes toutes compétitions confondues pour une seule titularisation en Premier League. Un statut bien différent de celui qu'il a pu occuper tout au long de sa carrière. Alors forcément, la frustration monte et les dernières révélations de la presse anglaise vont d'ailleurs dans ce sens.

Cristiano Ronaldo n'en peut plus d'Erik ten Hag !

Selon The Times, Cristiano Ronaldo est tout simplement consterné par l’entraînement et la tactique mise en place par Erik ten Hag. D'après ces récentes révélations, Ronaldo considère Ten Hag comme un coach têtu et inutilement attaché à une approche qui a fonctionné de manière, certes, impressionnante à l’Ajax, mais qui a, selon lui, causé plusieurs défaites catastrophiques à Brentford ou encore à City (3-6). L'international portugais (191 sélections, 117 buts) se plaint notamment de la nature et de la qualité des séances d’entraînement. Toujours selon le média britannique, CR7 pense que United ferait mieux de jouer d’une manière différente. Du côté de Carrington, cette frustration est largement ressentie, notamment après le refus - expliqué - de Ten Hag de faire entrer le Portugais en jeu contre les Skyblues.

Furieux, Cristiano Ronaldo s'en prendrait donc directement aux méthodes de son entraîneur. Un constat opposé au discours récent de son coach : «il veut jouer et il est énervé quand il ne joue pas. Mais il s’entraîne bien, il est de bonne humeur, il est motivé et il donne le meilleur de lui-même, et c’est ce à quoi nous nous attendons», assurait l'ancien technicien de l'Ajax. Une chose est sûre, ces nouvelles informations vont, un peu plus, dans le sens d'un départ pour la star mancunienne. Néanmoins, à en croire ESPN, Manchester United serait, de son côté, particulièrement confiant quant à la continuité de Cristiano Ronaldo cet hiver et notamment en raison d’un manque d’intérêt concret pour son profil sur le marché des transferts. Si tel est le cas, CR7, libre l'été prochain, devra alors supporter Erik ten Hag quelques mois supplémentaires...