Dortmund : une violente altercation entre joueurs avant la Ligue des Champions

La tension monte au Borussia Dortmund. Après une nouvelle défaite face à Augsbourg (0-1) et une chute à la 10e place en Bundesliga, Niko Kovac a passé plus de 30 minutes à réprimander ses joueurs devant Lars Ricken et Sebastian Kehl, dirigeants du club, allant jusqu’à prononcer plusieurs amendes pour non-respect des règles internes. Pour marquer le coup, il a également imposé des tours de terrain.

La situation a dégénéré à l’entraînement avec une violente altercation entre Julian Brandt et Jamie Bynoe Gittens. Selon Bild, les deux joueurs, titulaires à l’aller contre Lille, seraient suspendus jusqu’à nouvel ordre. Une crise qui tombe mal avant un match décisif en Ligue des Champions face à Lille.