West Ham veut aussi Joshua King

Les Hammers font leurs emplettes en Championship. Alors que Sky Sports annonçait un accord entre West Ham et Brentford pour le virevoltant Saïd Benrahma (25 ans) hier, le média anglais évoque aujourd'hui une offre transmise par les Londoniens à Bournemouth dans le but d'acquérir le buteur Joshua King (28 ans). Celle-ci serait estimée à un peu plus de 14 M€ alors que les Cherries en attendent un peu moins de 20M€.

Si West Ham concrétisait cette affaire, les Hammers s'offriraient un sacré lifting offensif de dernier minute - à noter que le marché entre formations anglaises est ouvert jusqu'à 17 heures vendredi -. Du côté de Bournemouth par contre la saignée continue après les départs de Nathan Ake (Manchester City), Aaron Ramsdale (Sheffield United), Callum Wilson (Newcastle) et Ryan Fraser (Newcastle).