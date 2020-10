OL : Lucas Paqueta raconte ses premiers pas en L1

Pour sa première apparition sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta (23 ans) a activement participé au succès sur la pelouse du RC Strasbourg (2-3, 6e journée de Ligue 1). Des débuts qu'il a appréciés. «J’étais très heureux de pouvoir démarrer avec le maillot de l’OL, j’ai pu voir que ce serait un championnat difficile, très disputé. Je suis heureux de la victoire, j’espère qu’on va continuer», a-t-il expliqué en conférence de presse avant de poursuivre.

«Je suis content de mon match sur le plan physique, je ne jouais pas depuis longtemps en match officiel. J'ai pu bien aider défensivement et apporter devant comme me l'avait demandé le coach. J’espère être vite au point pour profiter de ce championnat», a-t-il glissé, dressant une première comparaison avec la Serie A qu'il a connue à l'AC Milan. «Ce sont des championnats qui se ressemblent physiquement, un peu plus en France, mais j’espère pouvoir être bien, tenir ce rythme, pour faire ce que je sais faire balle au pied et jouer mon meilleur football».