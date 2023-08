Le gros coup du FC Barcelone sur le mercato, l’Angleterre sous le choc du prix record de Moisés Caicedo

Cancelo arrive au Barça

En Espagne, le FC Barcelone va enregistrer un renfort de poids dans les prochains jours ! Comme le placarde le quotidien Sport, «Cancelo sur le point d’arriver. Le Barça a fait une offre de prêt avec option d’achat à City et espère conclure l’affaire maintenant. Le club donne la priorité à la signature du latéral et le Portugais est la grande cible demandée par Xavi.» Le mercato du Barça prend une autre dimension avec ce recrutement, le joueur de City est particulièrement attendu par Xavi, qui réclamait son arrivée depuis de longues semaines déjà.

L’Angleterre choquée par le prix de Caicedo

En Angleterre, un record est tombé en Premier League : celui du transfert le plus cher de l’histoire ! Et sans grande surprise, c’est Chelsea qui a fait tomber ce record pour Moises Caicedo en provenance de Brighton contre 115 M£ soit plus de 133 M€ ! Forcément, ce matin, les tabloïds du pays s’en donnent à cœur joie comme le Daily Mirror qui estime que ça fait «2-0 pour Chelsea contre Liverpool» ! Alors qu’un bras de fer entre les deux clubs avait lieu pour recruter l’Équatorien, le milieu de terrain a refusé de rejoindre Anfield car il voulait absolument aller à Chelsea qui a cassé sa tirelire pour lui. «Les Reds doublement déçus par Pochettino. Les Blues battent le record de transfert britannique avec Caicedo et s’apprêtent à arracher Roméo Lavia, le milieu de Southampton, au nez et à la barbe de Klopp.» D’où le 2-0 sur le mercato… Le Daily Star n’en revient pas du recrutement de Caicedo et le surnomme «Saint Moises» ! Enfin, de son côté le Daily Express estime que Chelsea a «remporté la course à la signature pour Caicedo» ! La presse anglaise est unanime, c’est un sacré coup de la part des Blues !

«L’OM est sans filet»

Ce soir, le club phocéen va jouer son match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Panathinaïkós. Et comme le placarde L’Équipe ce matin : «l’OM est sans filet» ! «Battu (0-1) à Athènes lors du match aller, les Marseillais doivent allier solidité et efficacité pour remonter leur handicap et se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions.» Dans ses pages intérieures, La Provence estime que les Marseillais n’ont pas vraiment le choix, c’est «la qualification ou la panade» ! Bref, les joueurs de Marcelino savent ce qu’ils leur restent à faire…