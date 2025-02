Mercato : aucun club n’a voulu tenter Paul Pogba

Sans club depuis son départ de la Juventus, Paul Pogba est toujours libre de s’engager là où il le souhaite. Suspendu plusieurs mois pour un contrôle positif à la DHEA, l’international français pourra officiellement rejouer au football à partir du 11 mars prochain. Mais alors qu’il n’a plus disputé le moindre match depuis le 3 septembre 2023 et qu’il enchaînait les pépins physiques (10 bouts de matches pour son retour à la Juve), Paul Pogba n’a pas vraiment eu d’offres intéressantes cet hiver.

Selon les informations de L’Équipe, aucun club n’a semblé réellement intéressé par ses services, même pas l’OM qui avait d’autres priorités. « L’immense majorité des clubs ne pensent pas au moyen terme mais à l’immédiat. Pogba est suspendu jusqu’à mars, il n’a pas joué depuis plus d’un an, il est difficile de dire quand il sera apte à reprendre», explique un connaisseur du marché au quotidien français. S’il ne peut plus s’engager en Europe (hors Italie et Turquie), l’ancien de Manchester United est annoncé en MLS ou même au Brésil. Mais là encore, les clubs ne se bousculent pas. Le joueur pourrait même décider d’attendre cet été pour espérer un club européen qui souhaite le relancer avec une préparation estivale complète.