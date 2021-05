Premier League : Aston Villa se défait d'Everton en fin de match

Ce samedi de Premier League s’achevait avec un beau duel entre Everton et Aston Villa pour le compte de la 34ème journée de championnat. Les Toffees, 8èmes, recevaient les Villans, 11èmes, à Goodison Park. Une confrontation entre deux équipes plaisantes de cette saison de Premier League.

En première période, Ollie Watkins ouvrait le score pour Villa (13e), avant que Dominic Calvert-Lewin (19e) ne lui réponde quelques minutes plus tard. 1-1 à la pause. En seconde période, l’ancien lillois Anwar El Ghazi redonnait l’avantage à Aston Villa à la 80e minute de jeu (1-2). Cette réalisation était celle de la victoire. Succès 2 buts à 1 pour l’équipe de Dean Smith qui grimpait à la 9ème place avec ce succès. Everton stagnait et restait à la 8ème position alors qu’en cas de victoire, les hommes de Carlo Ancelotti auraient pu passer devant Liverpool et être 6èmes.

