Qui est Diego Moreira, la pépite de Chelsea recrutée par l’OL

Surprenant et audacieux. Alors que le buzzer du marché des transferts était sur le point de sonner, l’Olympique Lyonnais a surgi de nulle part pour réaliser un coup certainement pas prévu. Diego Moreira, jeune ailier de 19 ans, débarqué à Chelsea librement au début de l’été en provenance du Benfica, rejoint en effet les Gones dans le cadre d’un prêt payant à hauteur de 2.8 millions d’euros. Une somme relativement importante pour un joueur pétri de talents certes, mais qui aura probablement la lourde tâche de faire oublier Bradley Barcola sur le flanc droit. Ce dernier, parti au Paris Saint-Germain pour 45 millions d’euros (+ 5M en bonus).

Son profil, sa Youth League 2022 et une dernière campagne mitigée…

Capable d’évoluer à gauche comme à droite, Diego Moreira est un ailier moderne, bon pour détonner, brouillon pour terminer. Rapide, vif et doté d’une belle qualité de passe grâce à sa patte gauche, l’ancien du Benfica possède des atouts qui devraient lui permettre de faire des différences en Ligue 1, face à des blocs bas regroupés notamment ainsi qu’en transition. Mais à 19 ans, Moreira est loin d’être un joueur fini, en témoigne son manque de lucidité dans le dernier geste, surtout à la finition. Formé au Standard de Liège, le Belgo-Portugais s’était particulièrement révélé lors de la Youth League 2021-2022, édition qu’il avait remportée avec le Benfica Lisbonne. Lors de cette compétition, Diego Moreira y inscrit 4 buts, tout en délivrant 5 caviars en 10 rencontres pour humilier Salzbourg en finale (6-0, dont un but de Cher Ndour).

Hélas, la jeune promesse n’aura pas la chance de confirmer avec l’équipe première du Benfica, puisque le club ne parvient pas à trouver un accord avec le joueur pour le faire prolonger. Moreira, en instance de départ, est donc prié de jouer en deuxième division portugaise, en Liga Sabseg (3 buts et 2 passes décisives en 24 matchs). Au vu de sa situation, plusieurs clubs s’intéressent au profil du Liégeois d’origine. Dont le Paris Saint-Germain, longtemps favori pour s’attacher les services de l’ancien lisboète. En vain. Diego Moreira avait le choix, et il décidait de rejoindre Chelsea dès le 1er juillet 2023.

Encore trop juste pour Chelsea

Très peu utilisé lors de la bonne pré-saison des Blues (quelques miettes contre Newcastle, 1-1), Diego Moreira a sans doute vite compris que Mauricio Pochettino avait d’autres priorités sur les ailes. Il faut dire qu’avec Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke, Raheem Sterling, plus récemment Cole Palmer et sans oublier Angelo, prêté à Strasbourg et auteur de belles performances durant l’été aux États-Unis, Chelsea possède de nombreuses options offensives. Beaucoup trop pour faire une place à Diego Moreira, surtout sans compétitions européennes à jouer. Si l’ancien du Benfica n’a pas eu énormément d’opportunités pour se montrer jusqu’à présent, ce dernier a tout de même été titularisé en Carabao Cup face à Wimbledon mercredi dernier (2-1).

Lors de cette rencontre, à domicile pour ses grands débuts, le nouveau joueur de l’OL ne s’est pas montré à son avantage, perdant plusieurs ballons et voyant Noni Madueke être le meilleur joueur sur la pelouse (buteur sur pénalty). Pire, l’ailier de 19 ans se voyait sortir à la mi-temps, remplacé par Nicolas Jackson, pour permettre aux Blues d’accéder au tour suivant. La concurrence est trop féroce, et voilà que l’Olympique Lyonnais pointe le bout de son nez, pour le plus grand plaisir de Jorge Mendes, agent du joueur et proche de John Textor comme l’explique L’Équipe. À Lyon, Diego Moreira devra s’imposer dans le XI et aura probablement la chance de le faire à la vue du marasme actuel. Un an pour se montrer à son avantage avant de pourquoi pas, revenir à Chelsea avec de tout autres ambitions…