Bordeaux : la colère noire de David Guion envers ses joueurs

Rien ne va plus à Bordeaux. Ce dimanche, les Girondins ont enchaîné un 7ème match de rang sans la moindre victoire en championnat. Cette fois, c'est le Montpellier Hérault SC qui est venu prendre les trois points au Matmut Atlantique (2-0), pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1. Venu jouer les pompiers de service au FCGB, David Guion ne parvient pas à éteindre l'incendie, qui se propage week-end après week-end. L'entraîneur bordelais a en tout cas avoué en vouloir à ses joueurs après leur nouvelle piètre performance, et ce alors que le MHSC était réduit à 9 pendant plus de 45 minutes.

« Je n'étais pas du tout content des vingt premières minutes. Ce n'était pas du tout ce que l'on s'était dit dans l'état d'esprit. [...] Quand on joue sa peau en Ligue 1, surtout face à un adversaire en difficulté, on se doit de gagner le rapport de force d'entrée. On a toujours eu peur, on a reculé, laissé de la place, d'où le premier but. Par la suite, les joueurs ont les pieds qui ont tremblé et ont donné le deuxième but. On a eu l'opportunité de revenir à 1-2. Toutefois, quand dans le football ça ne veut pas... », a dans un premier temps lâché l'ancien coach de Reims en conférence de presse.

« Ce n'est pas digne des Girondins »

Et David Guion de poursuivre. « Est-ce que je suis blessé par cette situation ? Ce n'est pas le mot. J'ai une grosse colère. Évidemment contenue, froide... Je suis en colère contre mes joueurs parce qu'on ne peut pas faire un match comme on l'a fait en connaissant les enjeux. On ne peut pas faire un match comme on l'a fait cet après-midi alors que tout était réuni pour l'emporter. Le groupe s'est totalement sabordé cet après-midi. » Le technicien de 54 ans a ensuite évoqué la fin de saison s'annonçant ô combien délicate et tendue du côté du Haillan, mettant un point d'honneur sur le fait que rien n'est encore fait, selon lui.

« Les Girondins ne sont pas en Ligue 2. Il reste encore neuf matchs. Mais, inévitablement, les joueurs doivent montrer un tout autre visage. Ce n'est pas digne des Girondins, de l'écusson de ce club. Quand on porte ce maillot, on se doit d'avoir un meilleur visage. C'est inévitable et je vais m'appuyer là-dessus sur les neuf derniers matchs. On actionne pas mal de leviers, on change de système, on fait aller la concurrence, on change d'autres joueurs, on cherche, on essaie de mettre une autre animation, on change d'attaquant... Pour l'instant, rien ne marche. » Le constat est en tout cas implacable. Tout comme la position de lanterne rouge de L1 occupée par Bordeaux.