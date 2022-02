Bayern Munich : Manuel Neuer absent plusieurs semaines

Coup dur pour le Bayern Munich. A moins de deux semaines du huitième de finale de la Ligue des Champions face au RB Salzbourg, le club bavarois vient d'annoncer ce dimanche que son gardien de but Manuel Neuer «a été opéré avec succès dimanche de l'articulation du genou droit. Le FC Bayern devra donc se passer de son capitaine dans les semaines à venir», peut-on lire dans le communiqué du FCB, sans préciser la durée d'indisponibilité.

L'international allemand (108 sélections) a également communiqué sur son absence sur ses réseaux sociaux : «les gars, j'ai eu une petite opération sur mon genou cet après-midi. Tout s'est bien passé, donc je vais pouvoir commencer la rééducation bientôt. Croisez les doigts pour que je sois de retour sur le terrain dans quelques semaines.» Ce serait donc Sven Ulreich qui devrait protéger les cages bavaroises durant le mois de février au minimum.

ℹ️ @Manuel_Neuer wurde am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Der #FCBayern muss somit in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten.



Gute Genesung, Manu!