Manchester United : Alejandro Garnacho va hériter du numéro de Cristiano Ronaldo

Précédemment porté par Cristiano Ronaldo, le numéro 7 de Manchester United pourrait revenir à Alejandro Garnacho. Selon les dernières informations du Manchester Evening News, la jeune pépite argentine est en passe de récupérer la prestigieuse tunique, laissée vacante depuis que l’international portugais a rejoint Al-Nassr en janvier dernier.

Après George Best, Eric Cantona, David Beckham, Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez ou encore Edinson Cavani et donc CR7, celui qui a disputé 36 matches avec les Red Devils, inscrivant cinq buts et délivrant autant de passes décisives, aura donc la lourde tâche d’assumer ce mythique héritage. Pour rappel, Garnacho porte actuellement le numéro 49.

