Villarreal : Yeremy Pino la nouvelle star du football espagnol

Marquer l'histoire, c'est naturellement un rêve pour de nombreux footballeurs et Yeremy Pino est parti sur de hauts standards pour y parvenir. Le dimanche 27 février, il a réalisé sans doute sa prestation la plus impressionnante (comptablement en tout cas) sous le maillot de Villarreal. Alors qu'il n'avait que 19 ans et 130 jours, l'ailier espagnol a fait vivre un véritable calvaire à l'Espanyol Barcelone (5-1). Devenant le plus jeune joueur de Villarreal à marquer un doublé, avec un coup de tête et un pion du gauche, il a vu triple avant la pause en tant que renard des surfaces. En seconde période, il inscrivait un quatrième but pour parachever sa prestation XXL. L'occasion de devenir le plus jeune joueur à inscrire un quadruplé en Liga.

Une performance qui ne fait que confirmer sa montée en puissance au cours des derniers mois. Produit du centre de formation arrivé de Las Palmas à l'été 2016, Yeremy Pino - qui aurait pu opter pour le FC Barcelone avant de rallier les Groguets - a passé les étapes très rapidement avec les jeunes avant d'être lancé dans le grand bain par Unai Emery. Dans un rôle de joker de luxe où ses qualités de vitesse et sa percussion ont fait la différence à de nombreuses reprises en fin. Un style d'ailier percutant comme il en fleurit en nombre du côté de l'Espagne au cours des derniers mois. Petit gabarit d'1,72 m supersonique a la forte personnalité balle au pied, Yéremi Pino est monté en puissance au cours de la saison dernière au point de devenir l'une des principales pépites offensives de l'Espagne pour les prochaines années.

Une trajectoire éclair

Avec 7 buts et 1 offrande en 37 matches la saison dernière, il terminait la saison comme titulaire avec en point d'orgue cette finale de Ligue Europa remportée contre Manchester United (1-1, 11-10 aux TAB). Fort de performances de plus en plus consistantes, il est reparti sur de bonnes bases cette année et compte 7 buts et 4 offrandes en 34 rencontres avec Villarreal. S'il n'est pas encore indiscutable, il alterne entre titularisations et entrées et n'a manqué que 5 matches. Également lancé en sélection espagnole en octobre dernier (2 entrées contre l'Italie et la France), il bénéficie désormais du statut d'international et de finaliste de la Ligue des Nations.

Récemment prolongé jusqu'en juin 2027 avec Villarreal, Yeremy Pino est devenu rapidement un joueur clef pour Unai Emery. Le technicien basque est d'ailleurs aussi bien sous le charme de sa capacité à faire des différences offensivement que par sa discipline : «c'est un garçon qui sait ce qu'il veut. Depuis le premier entraînement avec les seniors, il a montré des choses, montré qu'il était là pour rester. Il fait tout ce qu'on lui demande, pas seulement en attaque, mais aussi en défense.» Visant la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'Espagne et désirant continuer sa progression avec Villarreal, le droitier entend poursuivre sur cette trajectoire ascendante. Contre la Juventus ce mercredi (rencontre à suivre sur notre live commenté) en Ligue des Champions, il aura l'occasion de confirmer l'étendue de son talent face à un ogre du football européen. La Juventus est prévenue.

