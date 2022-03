JT Foot Mercato : le Bayern Munich prépare sa révolution

La suite après cette publicité

Les plans du Bayern Munich pour révolutionner son effectif

D'après le journal As, Robert Lewandowski rêve de jouer au Real Madrid. Le média espagnol affirme que les relations entre le Bayern et l'agent du joueur, Pini Zahavi, se détériorent de jours en jours. De son côté, El Nacional annonce que son agent le proposerait à plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, au cas où Erling Haaland ne viendrait pas. Le club bavarois prépare sa révolution, puisque le contrat de Serge Gnabry se termine aussi à l'été 2023. Le Real Madrid suivrait également la situation, et serait prêt à attendre de le signer libre comme David Alaba l'été dernier. Marco Asensio (Real Madrid), Gleison Bremer (Torino) et Andreas Christensen (Chelsea) font partie des petits papiers des champions d'Allemagne en titre pour l'été.

Le Real Madrid émet de gros doutes concernant Erling Haaland

Chez les Merengues, la direction aurait de sérieux doutes à propos d'Erling Haaland. D'après As, les blessures à répétition de l'attaquant du Borussia Dortmund ne rassureraient pas du tout le Real Madrid, qui espère le recruter, tout comme Kylian Mbappé. Haaland a déjà été indisponible 88 jours pour des pépins physiques cette saison, et un tel investissement nécessite beaucoup de questions, au vu du coût que devrait engendrer la signature de l'attaquant. Il faut dire que les Madrilènes ont déboursé de grosses sommes d'argent ces dernières années pour s'offrir des joueurs souvent embêtés par des pépins physiques, dont Gareth Bale et Eden Hazard.

Ca se gâte sérieusement pour Chelsea

Depuis que Roman Abramovich a été annoncé comme participant aux négociations entre la Russie et l'Ukraine, les dirigeants des Blues sont complètement bouleversés. La gestion du club a été confiée aux administrateurs de la fondation caritative des Blues, et d'après The Daily Telegraph et The Times, deux des six administrateurs menaceraient de démissionner de leurs fonctions. La raison, un clair désaccord sur la manière de gouverner Chelsea. D'autant qu'ils n'auraient pas été prévenus suffisamment à l'avance du changement de direction qu'à connu le club. Autre problème, le fait qu'Emma Hayes, coach de l'équipe féminine de Chelsea, fasse partie de ces six administrateurs, ce qui crée un conflit d'intérêts potentiel. La situation en coulisses semble loin de rentrer dans l'ordre.