Avant-match en direct Manchester City - PSG : Mauro Icardi pour remplacer Kylian Mbappé !

19h35 | L'ambiance monte autour de l'Etihad Stadium

Atmosphere at Etihad Stadium Tonight #MCIPSG pic.twitter.com/n77g0LrGdB La suite après cette publicité — EPL STREAMS (@BHHD30) May 4, 2021

19h30 | Neymar fait appel à Dieu

Pour l'aider dans sa demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City, Neymar a fait appel à ses croyances et s'est fendu de ce message : «que Dieu nous bénisse et nous protège.»

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽❤️ pic.twitter.com/tpqAlPCteQ — Neymar Jr (@neymarjr) May 4, 2021

19h28 | Jean-Michel Aulas supporte le PSG

Président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a affiché son soutien pour le PSG ce soir.

19h25 | Le PSG n'a jamais battu Manchester City

Battu 2-1 à l'aller, le PSG avait été accroché 2-2 par les Sky Blues puis battu 1-0 en quart de finale de la Ligue des Champions 2015/2016. Les Franciliens devront vaincre le signe indien.

19h20 | Manchester City vise un record

En cas de victoire ce soir, Manchester City deviendrait l'équipe anglaise qui aura remporté le plus de match consécutifs en Ligue des Champions, soit 7.

6 - Manchester City a gagné ses 6 derniers matches de Ligue des Champions et peut établir ce soir le record de succès consécutifs d’une équipe anglaise en C1. Histoire. pic.twitter.com/vpGuqdFgyz — OptaJean (@OptaJean) May 4, 2021

19h15 | Le point météo

La température est très "anglaise" à Manchester puisqu'il fait 5 degrés et que l'humidité est supérieure à 59%. Peu de vent en revanche puisqu'il souffle à 11 miles par heure soit 17,7 kilomètres/heure.

19h12 | Les joueurs du PSG quittent l'hôtel pour le stade

19h10 | Le PSG avec Mauro Icardi

Selon les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain devrait jouer avec Mauro Icardi en lieu et place de Kylian Mbappé. La composition serait la même que celle prévue avec un autre changement, Julian Draxler devrait débuter sur le banc au profit d'Ander Herrera dans un 4-2-3-1 modulable en 4-3-3.

19h07 | Le PSG en bleu

19h05 | Qui peut manquer la finale ?

Leandro Paredes et Neymar qui ont été averti au match aller sont sous le coup d'une suspension comme Joao Cancelo et Kevin De Bruyne du côté de Manchester City.

19h00 | Björn Kuipers au sifflet

Pour ce match, ce sera l'arbitre Néerlandais, Björn Kuipers qui sera au sifflet. Il avait dirigé le match entre le PSG et le FC Barcelone remporté par les Franciliens au Camp Nou (4-1) cette saison.

18h55 | Le Real Madrid ou Chelsea en finale

Que ça soit Manchester City ou le Paris Saint-Germain, le vainqueur de cette confrontation aura fort à faire en cas de qualification en finale. L'autre demi-finale met aux prises Chelsea et le Real Madrid. Les Blues ont obtenu un match nul 1-1 à Madrid.

Sim the semi-finals and choose the winner of the #UCL this year! 🏆#UCLbracket | @gazpromfootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 4, 2021

18h45 | Paris plus expérimenté à ce stade de la compétition

Finaliste la saison dernière grâce à une victoire 3-0 contre Leipzig, le PSG avait atteint la finale. Le PSG avait échoué en demi en 1994/1995 face à l'AC Milan. Manchester City n'avait connu qu'une demi-finale perdue contre le Real Madrid (0-0/0-1).

18h40 | La menace de Riyad Mahrez

Buteur sur coup franc au match aller, l'Algérien avait livré un match solide. «Il a beaucoup tenté et a toujours été concerné, même quand son équipe allait moins bien. Un vrai bon match pour lui même s'il n'a pas autant pesé dans le jeu que d'habitude» avait-on écrit dans nos notes du match en lui accordant un joli 7 et le titre d'homme du match.

18h35 | Le Groupe du PSG

Voici les joueurs qui ont fait le voyage pour Manchester. A l'exception d'Idrissa Gueye suspendu, ils seront tous utilisables par Mauricio Pochettino. Kylian Mbappé devrait commencer sur le banc. Juan Bernat est le seul blessé et absent de taille.

Le groupe parisien : Navas, Rico, Randriamamy, Saidani - Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos - Herrera, Paredes, Danilo, Rafinha, Gueye (suspendu), Sarabia, Verratti - Di Maria, Neymar, Mbappé (début sur le banc), Draxler, Icardi, Kean

18h30 | Le roc Marquinhos

Buteur à l'aller et auteur d'une belle prestation défensive, le Brésilien sera encore une fois très important pour le PSG. Pour passer, les Franciliens devront s'appuyer sur un grand Marquinhos. Il avait hérité un 6 dans nos notes du match aller.

18h25 | Le message du CUP aux joueurs du PSG

En marge de la rencontre, le groupe de supporters du PSG, le Collectif Ultras Paris a écrit un message afin de galvaniser les joueurs franciliens.

18h20 | Mauricio Pochettino a un plan pour contrer Pep Guardiola

Le coach Parisien Mauricio Pocettino a aussi parlé en conférence de presse. Il attend beaucoup de ses stars pour inverser la tendance : «c'est vrai que mentalement, c'est différent. On sait que si on veut arriver en finale, il faut gagner avec deux buts d'écart. On est une équipe qui débute tous les matches avec l'envie de gagner. Ici, c'est un terrain dur, une équipe dure à jouer. On va donner tout ce qu'on peut pour aller chercher cette finale. On n'a rien à perdre. (...) La clé du match, c'est de principalement jouer au ballon, se créer les occasions et profiter aussi. Le foot, c'est aussi un plaisir. Il faut un ensemble de choses pour arriver à gagner la Ligue des Champions. Cela se gagne sur de petits détails. Cela ne se passe jamais comment on le souhaite pendant 90 minutes, il suffit parfois d'un coup de génie, par exemple de Neymar ou Kylian (Mbappé). Il faut faire attention à tout. Jouer, c'est comme ça qu'on va se créer des occasions».

18h15 | Pep Guardiola veut balayer les démons de Manchester City

Avant la rencontre en conférence de presse, Pep Guardiola était revenu sur l'habitude de son équipe à perdre pied lors des matches qui comptent en Ligue des Champions. Pouvant qualifier Manchester City pour sa première finale de Ligue des Champions, le club catalan s'est montré confiant. «C'est comme jouer contre Madrid, Chelsea, le Barça ou les autres grands clubs d'Europe. On va essayer de minimiser le danger. Je ne veux pas trop en parler, car je sais qu'ils peuvent changer leur tactique, car leur entraîneur est très intelligent. On ne peut que se concentrer sur nous-mêmes. Il faut bien attaquer et être patient, marquer des buts et essayer de gagner le match» a-t-il lâché.

18h10 | Qui voyez-vous se qualifier ?

18h05 | Le PSG face à son destin

En Coupe d'Europe, le PSG n'a jamais réussi à remonter un retard après avoir perdu l'aller à domicile. Les Franciliens avaient échoué contre Videoton en 1984/1985 (2-4, 0-1), la Juventus en 1989/1990 (0-1, 1-2), l'AC Milan en 1994/1995 (0-1, 0-2), la Juventus en 1996-1997 (1-6, 1-3) et le FC Barcelone en 2014/2015 (1-3, 0-2).

0.



C'est un chiffre qui fait peur avant #MCIPSG : dans son histoire européenne, jamais le PSG n'a réussi à renverser un score défavorable concédé à domicile.



À cinq reprises, la défaite de l’aller a condamné le club de la capitale au retour https://t.co/RjQo4qU8bt pic.twitter.com/OVA2lN5pqN — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 4, 2021

18h02 | Kylian Mbappé ne devrait pas débuter

C'est tombé il y a très peu de temps mais Kylian Mbappé ne devrait pas commencer ce match. Le Français devrait débuter sur le banc et entrer en seconde période.

Info @telefoot_TF1 Gêné au mollet, Kylian Mbappé ne devrait pas débuter la rencontre Manchester City - PSG. Mauricio Pochettino va laisser son attaquant sur le banc. #MCIPSG — Julien Maynard (@JulienMaynard) May 4, 2021

18h01 | Les compositions probables

Pour ce match, le Paris Saint-Germain devrait opte pour un 4-2-3-1 où Keylor Navas officierait comme dernier rempart derrière Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. Le double pivot serait constitué de Leandro Paredes et Marco Verratti. Seul en pointe, Mauro Icardi serait soutenu par Angel Di Maria, Neymar et Julian Draxler en l'absence de Kylian Mbappé. Les Sky Blues s'articuleraient en 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages. Devant lui, Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias et Joao Cancelo prendraient place. Bernardo Silva et Ilkay Gündogan accompagneraient Rodri dans l'entrejeu tandis que la ligne offensive serait composée de Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne et Phil Foden.

18h00 | Suivez avec nous l'avant-match de Manchester City - PSG

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte Manchester City à l'Etihad Stadium. Un choc au sommet qui va déterminer qui rejoindra la finale la Ligue des Champions 2020/2021. Vainqueur 2-1 au match aller, le club anglais est en balottage favorable pour disputer sa première finale dans la compétition. Mais en face, le Paris Saint-Germain tentera le tout pour le tout pour inverser la tendance. Le coup d'envoi de ce match est prévu à 21h. Pour suivre cette rencontre sur notre live commenté, cliquez-ici.