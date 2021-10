Le dossier Robert Lewandowski crispe le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Alors que le Bayern Munich est actuellement penché sur les dossiers menant à Erling Braut Haaland (21 ans/Dortmund) et à Karim Adeyemi (19 ans/RB Salzbourg), un autre dossier tient en haleine le club allemand, la prolongation de Robert Lewandowski. Le buteur polonais arrivé en 2014 en provenance du Borussia Dortmund est en fin de contrat en juin 2023. Dès lors, trois choix s'offrent au Bayern Munich : le prolonger, le vendre en juin 2022 ou le laisser partir libre en juin 2023. Si la tendance est plutôt à la première option, il y a malgré tout quelques doutes.

Parti en sélection avec la Pologne, le buteur polonais avait récemment fait le point sur sa situation : «je ne pense pas vraiment à ça, nous commençons juste la saison, nous ne sommes là que depuis deux mois, j'ai un contrat de deux ans.» Une position assez floue qui est assumée par le clan Robert Lewandowski. D'après les informations de Sport Bild, l'agent du joueur Pini Zahavi serait en train de ralentir les choses. Conscient que son poulain dispose d'une jolie cote et peut toujours partir dans un gros club (Paris, Manchester City ...) au prochain mercato estival, l'Israélien préfère prendre son temps.

Robert Lewandowski touché par les événements

Pini Zahavi serait favorable pour lancer des discussions en février ou mars prochain et aimerait d'abord prendre le soin de murir sa réflexion avec Robert Lewandowski. Le joueur serait de son côté assez crispé. Enchaînant deux matches sans marquer contre Greuther Fürth (3-1) puis face à l'Eintracht Francfort (1-2), l'attaquant polonais a manqué de battre un record de Gerd Müller. Il s'est arrêté après 15 matches de suite avec au moins un but en Bundesliga quand le "Bomber" dispose toujours d'un record de 16 matches de Bundesliga de suite avec au moins un but.

Si Julian Nagelsmann a tenu à le réconforter, Robert Lewandowski serait également touché par les déclarations du directeur sportif Hasan Salihamidzic selon le média allemand. Ce dernier a récemment déclaré ceci : «60 matchs, 60 buts, il faut regarder, sinon nous serions des amateurs à part entière.» Une sortie que Robert Lewandowski n'aurait pas apprécié du tout. Si certaines voix à la direction du club sont favorables à accélérer les choses pour une prolongation rapide afin que Robert Lewandowski soit vite libre dans sa tête, les choses sont amenées à traîner vu la position du clan du joueur. Cela risque de provoquer plusieurs semaines assez tendues du côté du Bayern Munich.