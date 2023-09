Les terribles confessions de Richarlison

La suite après cette publicité

Peu en vue la saison dernière avec Tottenham où il n’a marqué que 3 buts et délivré 4 offrandes en 35 matches, Richarlison (26 ans) n’est pas plus en réussite sur ce début de saison (1 but en 5 matches). Pour autant, l’attaquant brésilien reste un titulaire en sélection et a participé aux derniers matches contre la Bolivie (5-1) et le Pérou (1-0). Peu épargné par les critiques, il a également vécu en parallèle des moments compliqués. Interrogé par Globo, il est revenu sur cet épisode difficile de sa vie : «j’ai traversé une période mouvementée au cours des cinq derniers mois en dehors du terrain. Maintenant, tout va bien à la maison. Les gens qui ne s’intéressaient qu’à mon argent m’ont quitté. Maintenant, les choses vont commencer à bien se dérouler, je suis sûr que je ferai un bon parcours à Tottenham et que les choses se reproduiront.»

L’ancien joueur de Fluminense, Watford et Everton a également confié qu’il allait faire appel à un spécialiste afin de se livrer sur ses problèmes et être accompagné de la meilleure manière possible : «je vais retourner en Angleterre, chercher une aide psychologique, auprès d’un psychologue, pour travailler sur mon esprit. Ça y est, revenez plus fort. Je crois que je serai à la prochaine convocation du Brésil, je travaillerai pour cela. Il s’agit de réaliser une bonne séquence à Tottenham, cette semaine je vais m’asseoir et leur parler, j’ai besoin d’une bonne séquence, de prendre le rythme du match et d’arriver bien ici.»