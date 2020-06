Chelsea lance fort son mercato XXL

Durant le mois de janvier, c'est un Frank Lampard tour à tour plein d'espoirs et dépité qui s'est présenté en conférence de presse. Le jeune entraîneur de Chelsea avait réclamé du renfort à ses dirigeants pour consolider sa position en haut du tableau. Interdit de recrutement par la FIFA depuis un an, le club londonien avait enfin l'occasion de se renforcer mais il n'en a rien fait. Au lieu de cela, la direction des Blues, menée d'une main de maître par Marina Granovskaia, s'est attelée à son mercato estival. Et voilà qu'au 5 juin, deux éléments majeurs sont déjà en route pour Stamford Bridge.

Le premier est Hakim Ziyech, l'ailier marocain de 27 ans recruté pour 40 M€ à l'Ajax Amsterdam. Le second se nomme Timo Werner, attaquant international allemand de 24 ans, dont la clause libératoire de 60 M€ aurait été payée par les Blues. Deux très jolis coups qui renforcent considérablement une équipe en pleine reconstruction depuis l'arrivée sur le banc de touche de Frank Lampard. L'ancien milieu de terrain a vite appliqué la nouvelle donne : faire confiance aux (nombreux) joueurs issus du centre de formation et envoyés en prêt aux quatre coins de l'Angleterre et de l'Europe les années précédentes.

Des renforts encore attendus

Cette stratégie risquée et inédite pour les Blues a bien fonctionné malgré une irrégularité compréhensible dans les résultats. Quatrième de Premier League, Chelsea est encore en course pour une qualification en Ligue des Champions. Mais cet été marque un véritable tournant. Plusieurs cadres, en perte de vitesse, vont quitter le club, comme Pedro et Willian. En réalisant des transferts avant tout le monde et au cœur d'une période économique délicate pour tous, Chelsea marque les esprits et affiche déjà ses ambitions pour la saison prochaine. La dernière fois qu'il avait agi de la sorte, c'était en 2014 avec les arrivées très vite conclues de Diego Costa et Cesc Fabregas. Avec un titre de champion d'Angleterre à la clé.

Pendant que plusieurs clubs, comme Tottenham, Arsenal et bien d'autres, vont vivre un mercato low cost en ciblant des joueurs libres ou des prêts, Chelsea sort l'artillerie lourde et compte bien continuer. Un latéral gauche est ciblé, et Ben Chilwell pourrait être la prochaine recrue, à moins que Chelsea décide finalement de prendre Nicolas Tagliafico. Un défenseur central majeur est également attendu cet été. Cela suffira-t-il à se rapprocher de Liverpool et Manchester City ?