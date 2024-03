LdC : Antoine Griezmann a insulté Alexis Sanchez

Le dernier match des 8es de finale de Ligue des champions a eu du mal à donner son dernier qualifié pour les quarts entre l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan. Après l’ouverture du score des Italiens (33e), Antoine Griezmann est parvenu à égaliser (35e). Puis, Memphis Depay a donné l’avantage aux siens (87e). Le match s’est ensuite tendu. L’Inter Milan a d’ailleurs reçu trois avertissements dans les dernières minutes, l’Atlético de Madrid a également été averti. L’inévitable est arrivé et l’issue du match s’est jouée aux tirs au but. Une séance de tirs au but qu’à vécu pleinement Antoine Griezmann, jusqu’à insulter Alexis Sánchez.

Alors que le Chilien a loupé son pénalty, le Français a cherché du regard son coéquipier Rodrigo De Paul avant de hurler : « il s’est chié dessus, le Chilien s’est chié dessus » (« es un cagon, el chileno es un cagon » en espagnol). Même s’il n’est pas revenu sur cet épisode devant la presse, l’attaquant de l’Atlético a avoué être très crispé : « j’étais nerveux. La dernière fois, c’était la finale de la Coupe du monde et nous avons perdu. Mais j’ai fait confiance à mes coéquipiers et, en plus, nous avons un gardien incroyable qui remporte enfin les tirs au but ». Ça lui a cette fois-ci porté chance puisque les Madrilènes ont remporté la séance et verront dans quelques semaines les 1/4 de finale de Ligue des champions.