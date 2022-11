Liga : le Real Madrid l'a mauvaise !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid traverse une mauvaise passe. Le 25 octobre dernier, les Merengues sont tombés pour la première fois de la saison face au RB Leipzig en Ligue des Champions (3-2). Puis, ils avaient enchaîné avec un nul contre Girona en Liga (1-1) et un succès face au Celtic en C1 (5-1). Mais hier soir, les troupes de Carlo Ancelotti ont chuté pour la première fois de l'année en Liga. Et c'est la séduisante équipe du Rayo Vallecano qui s'est offert le scalp du Real Madrid et s'est imposée 3 à 2. Après la rencontre, les Madrilènes étaient forcément déçus. Carlo Ancelotti en tête.

Ancelotti et Courtois sont déçus

« C’est un match très facile à analyser, nos adversaires ont été les plus forts. Nous avons manqué de force en attaque et nous avons eu du mal à sortir le ballon en défense. La qualité n'était pas suffisante pour gagner car les duels étaient pour eux (...) On était un peu justes parce qu'on a joué trop de rencontres, comme cela arrive à d’autres équipes. Il est clair que c'est difficile. Nous ne sommes pas aussi frais qu'avant, surtout quand l'adversaire vous presse comme celui-ci. La forme n'est pas aussi bonne qu'avant. Je suis déçu, mais le championnat est encore très long. Il y a eu des difficultés dans la stratégie. Parfois, il faut mettre des ballons longs, peut-être que je n'ai pas su le transmettre aux joueurs (...) Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est ce que je vous ai dit, que le manque de force et quand on n'a pas l'attitude, la qualité n'est pas seulement ce qui permet de gagner le match".»

L'Italien, qui a assumé ses responsabilités, n'est pas le seul à être amer. Thibaut Courtois a eu le seum après le match, bien qu'il ait reconnu la supériorité de ses adversaires du jour. «Cette année, nous encaissons trop de buts malheureux, certains sur des erreurs et d'autres car nous ne sommes pas à 100% dans le match. Mettre deux buts dans un stade aussi difficile que celui-ci devrait être suffisant pour gagner, mais ça n'a pas été le cas. En seconde période, avec le penalty, c'est un manque de chance. Carvajal court et le ballon touche sa main, ensuite j'arrête le penalty mais Carvajal rentre trop tôt dans la surface et l'arbitre ou la VAR décide de le retirer. Je ne sais pas si cette action est toujours sifflée, mais le ballon revient sur Dani et c'est pour cela qu'il l'indique. Sur le second penalty, je n'ai pas réussi à l'arrêter, c'est dommage».

La presse ibérique s'inquiète

Après ce revers, la presse ibérique n'est pas tendre avec les Madrilènes. "Panne royale", titre Marca ce mardi, avant d'ajouter : «le Real Madrid s'efface à l'approche de la Coupe du monde. La première défaite de la saison en championnat est survenue hier soir à Vallecas, mais elle a été précédée d'un match nul à domicile contre Girona ou d'une défaite en Ligue des champions, la seule, contre Leipzig. Il est évident que les Merengues sont très justes avant la pause de la Coupe du monde, ce que Carlo Ancelotti redoutait après un début de campagne spectaculaire. Sur les quatre derniers matches, il y a eu deux défaites (Leipzig et Rayo), un nul (Girona) et une seule victoire contre le Celtic en Ligue des Champions.»

Le média ibérique a ajouté ensuite : «le Real Madrid a encaissé trois buts pour la première fois en championnat. Jusqu'à hier, il n'avait encaissé qu'un seul but et il n'y en avait que trois autres en Ligue des champions lors de la défaite face à Leipzig. Les doutes derrière ont cependant toujours été le cheval de bataille de cette première étape de la saison et ce qu'Ancelotti a toujours mis en avant comme un aspect à améliorer collectivement. Sur les 20 matches disputés par Madrid cette saison, Courtois n'a gardé sa cage inviolée que sur cinq rencontres. Il a déjà encaissé 13 buts jusqu'à présent dans le championnat (...) Le sentiment qui domine c'est que le Real Madrid a besoin d'une pause».

Le Barça jubile

De son côté, AS a titré : "Madrid perd la tête". La publication ibérique a ajouté ensuite : «un Rayo intense et vaillant a donné une leçon au pire Real Madrid de la saison qui a perdu la place de leader.» Dans le dur, les champions d'Espagne, qui doivent composer sans Karim Benzema, déjà absent dix fois cette saison, vont devoir relever la tête lors du dernier match avant la trêve face à Cadiz. Car les Madrilènes risquent de se faire sérieusement distancer par le FC Barcelone, qui jubile d'ailleurs après la défaite de son pire ennemi hier.