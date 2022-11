Liga : le Barça chambre le Real Madrid

La suite après cette publicité

Hier soir, le Real Madrid est tombé sur un os. En effet, les Merengues se sont inclinés 3 à 2 face au Rayo Vallecano. Il s'agit de la première défaite des Madrilènes cette saison en Liga. Ces derniers ont également perdu la première place du classement du championnat espagnol, qui appartient à présent au FC Barcelone (34 points contre 32 pour le Real Madrid). Cette nouvelle a forcément donné le sourire aux Catalans qui ont publié plusieurs tweets hier soir où ils ont un peu chambré les Merengues.

Il y a tout d'abord eu un premier message avec le chiffre "1" pour rappeler leur première place en Liga. Puis un second avec un émoji portant un large sourire tout comme Robert Lewandowski, en photo juste en dessous. Le Barça a ensuite publié le classement du championnat et a simplement ajouté deux coeurs aux couleurs blaugranas. Pour conclure, le compte officiel du club culé à diffuser un cliché de Xavi tout sourire avec le message "mood". Pas certain que les Madrilènes apprécient.