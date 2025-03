Mauricio Pochettino n’exclut pas son retour à Tottenham

Mauricio Pochettino a évoqué son désir de revenir un jour à Tottenham. L’ancien entraîneur des Spurs, qui vit actuellement aux États-Unis puisqu’il a pris en main la sélection américaine, a confirmé que, bien que le moment ne soit pas encore venu, il ressent toujours l’envie de revenir au club. « Ecoutez, quand j’ai quitté le club, je me souviens toujours d’une interview où j’ai dit que j’aimerais un jour revenir à Tottenham et c’est toujours le cas, » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « je suis aux États-Unis, je ne vais pas parler de ça, mais ce que j’ai dit à l’époque, encore après six ans ou cinq ans, je sens toujours dans mon cœur que, oui, j’aimerais un jour revenir. Nous verrons le moment venu, comme l’a dit Daniel (Daniel Levy président de Tottenham, ndlr). »

L’entretien exclusif pour Sky Sports News met également en lumière l’état d’esprit de Pochettino après une pause dans sa carrière d’entraîneur. Il apparaît détendu et enthousiaste, ayant profité d’un moment de tranquillité loin de la pression quotidienne de la gestion d’un club. Il se dit heureux de cette période, mais n’exclut pas un retour dans le futur. Son nom a été évoqué pour le poste de sélectionneur de l’Angleterre, mais Pochettino a estimé que le moment n’était pas encore idéal pour assumer cette responsabilité.