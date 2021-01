L'action coup de poing des supporters de l'OM choque la presse française, l'Espagne réclame une révolution au Real Madrid

La suite après cette publicité

Les incidents à Marseille font grand bruit

On commence cette revue de presse en France avec les incidents qui se sont produits hier à Marseille. Des supporters de l'OM ont mené une violente action contre la direction du club et certains joueurs en se réunissant devant le centre d'entraînement du club. Les images de ces débordements sont choquantes. Plusieurs centaines de supporters se sont réunis et ont mené une action coup de poing qui fait les gros titres ce matin. Cela s'affiche en Une de La Provence qui estime que «l'OM est en plein chaos.» «Après le déploiement de dizaines de banderoles hostiles aux joueurs et aux dirigeants, 380 supporters ont convergé vers la Commanderie, forcé son accès, semant la panique sous les yeux des joueurs. L'un deux, Alvaro Gonzalez, a même été touché par un projectile.» Le match du soir contre Rennes au stade Vélodrome a donc été annulé et reporté à une date ultérieure. Forcément, cela fait aussi la couverture de L'Équipe qui indique que les supporters étaient «contre leur camp» avec cette action violente. «Entre vitres cassées et déluge de fumigènes, la manifestation de plusieurs centaines de supporters mécontents de l'OM a viré à l'opération coup de poing», résume le quotidien. De son côté, Le Parisien met en avant le match reporté entre l'OM et Rennes et les conséquences que cela va avoir sur le calendrier. De la colère, des heurts et un report, voilà une bien triste soirée pour le football français.

Rien ne va plus au Real Madrid

En Espagne, la crise prend de l'ampleur au Real Madrid. Alors que le club merengue avait l'occasion de continuer sur sa lancée en Liga, les Madrilènes se sont inclinés 2-1 sur leur pelouse face à Levante. Pour Marca, «ce Madrid a besoin d'une révolution.» «L'équipe montre des signes d'usure. Elle a jeté la Supercoupe, la Coupe et presque la Liga en un mois. Les Merengues ont déjà accumulé huit défaites, dont quatre à Valdebebas», cette saison. Contre Levante, le club de la capitale espagnole n'a pas été aidé par l'expulsion d'Éder Militão et le penalty raté de Vinicius Jr. De son côté AS estime que ce Real «s'agenouille» ! Et forcément cette nouvelle défaite réjouit l'ennemi catalan qui joue ce soir contre Bilbao (21h, à suivre en direct sur notre site). Et pour Mundo Deportivo, c'est le moment d'aller «chasser Madrid.» Car le Barça rattrapera Madrid en cas de victoire ce soir. Et ce revers du Real va de nouveau alimenter l'avenir de Zinedine Zidane à la tête du club. En Italie, le Quotidiano Sportivo rapporte que si l'AS Roma a bien sondé Massimiliano Allegri, l'ancien coach de la Juve est aussi dans les petits papiers du Real Madrid. L'étau se resserre pour Zidane au Real…

Le Brésil et le Portugal se régalent du sacre de Palmeiras en Copa Libertadores

Enfin, on termine ce tour de la presse au Brésil où le club de Palmeiras a remporté hier soir la Copa Libertadores face à Santos (1-0), un autre club brésilien. Cela fait donc la Une des médias locaux comme le Folha de Sao Paulo ! Le club s'est imposé 1-0 dans les dernières secondes et célèbre son second titre dans cette compétition. Et cette victoire de Palmeiras fait aussi les gros titres au Portugal car c'est un entraîneur portugais qui est à la tête de l'équipe en la personne d'Abel Ferreira ! Il s'affiche en couverture de A Bola qui le surnomme : «Abel, le conquérant.» De son côté, O Jogo indique que «la Copa Libertadores reste lusitanienne» car Abel succède à Jorge Jésus qui avait remporté cette compétition l'année dernière avec Flamengo !