Manchester City sait qui il veut pour remplacer Fernandinho

La suite après cette publicité

Pep Guardiola a de sacrés dons. Concernant le côté tactique de son équipe, on le savait déjà. Mais on ne l'imaginait pas forcément brillant dans la gestion de ses hommes. Récemment, il expliquait même que n'importe quel joueur qui voulait venir à Manchester City devait accepter d'être dans la rotation, sinon il n'avait rien à faire dans son écurie.

C'est notamment le cas de Fernandinho. Le milieu de terrain commence à être âgé (36 ans) et, par conséquent, son temps de jeu se rétrécit. En Ligue des Champions, il n'a démarré que trois matches (sur six) et, en Premier League, seulement onze (sur dix-neuf). Mais ce mardi soir, contre le Paris Saint-Germain, il a été excellent et indispensable dans la bataille qui a mené les Skyblues à la victoire et à une qualification en finale.

La concurrence sera rude sur Rice

Mais cela sent quand même la fin de carrière. Pourtant, Manchester City lui a offert un nouveau bail de douze mois, le présent arrivant à échéance cet été. Mais le Brésilien attend la fin de la saison pour se positionner. Les pensionnaires de l'Etihad Stadium pourraient lui soumettre une nouvelle offre, mais si celle-ci était refusée, ils sauraient déjà vers qui se tourner. Selon les informations du Times, Declan Rice, le milieu de West Ham serait la priorité si Fernandinho était amené à quitter Pep Guardiola cet été.

Le coach et ses dirigeants auraient déjà discuté à propos de lui et l'ancien du Barça et son staff seraient des grands fans de l'international anglais de 22 ans. Enzo Maresca, l'entraîneur des moins de 23 ans de City, a d'ailleurs travaillé avec lui à West Ham. Mais la concurrence sera rude puisque United, mais aussi Chelsea sont sur les rangs. Le Mirror précise de son côté que le nom d'Yves Bissouma (25 ans), très bon avec Brighton, figure lui aussi sur les tablettes des Mancuniens. Également suivi par Arsenal, Everton, West Ham et Tottenham, l'international malien, passé par Lille, est estimé à près de 35 M€. Faites vos jeux !