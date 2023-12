OM - OL : les compositions probables

La fête est de retour au stade Orange-Vélodrome. Plus d’un mois après les débordements qui ont empêché la tenue de l’Olympico, l’ancien entraîneur de l’OL Fabio Grosso étant notamment touché au visage, la rencontre aura bien ce mercredi soir à 21h. Une rivalité qui relève d’une importance capitale pour les deux équipes puisque le début de saison a été compliqué de part et d’autre. D’un côté, les Phocéens ont relevé la tête contre le Stade Rennais ce dimanche avec une victoire 3-0.

La suite après cette publicité

Seulement neuvième, le club olympien peut en cas de victoire grappiller une place et surtout revenir à six longueurs des places qualificatives en Ligue des Champions. Pour l’Olympique Lyonnais, la situation phocéenne a tout d’un fantasme. Vivant un exercice apocalyptique, les Gones sont la lanterne rouge du championnat avec seulement 7 points acquis en 13 rencontres. Situés à six points du premier non relégable Strasbourg et à cinq unités du barragiste Clermont, les Rhodaniens peuvent rejoindre le 17e Clermont en cas de victoire.

À lire

L’OL est en passe de s’offrir une première recrue

Mughe titulaire, Alvero écarté

Pour ce choc entre deux clubs historiques de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se présente avec quelques absents. Valentin Rongier et Joaquin Correa sont blessés tandis qu’Iliman Ndiaye est suspendu. De retour de suspension, Pape Gueye en revanche est de retour dans le groupe même s’il ne devrait pas débuter. Ainsi, Gennaro Gattuso devrait opter pour un 4-2-3-1 avec Pau Lopez comme dernier rempart derrière Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Renan Lodi. On devrait retrouver un double pivot composé de Jordan Veretout et Azzedine Ounahi. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang devrait enchaîner avec François-Régis Mughe, Amine Harit et Ismaïla Sarr pour le soutenir.

La suite après cette publicité

Voulant rebondir après une défaite frustrante, mais encourageante contre Lens (3-2), l’Olympique Lyonnais devrait poursuivre en 4-2-3-1 pour le deuxième match avec Pierre Sage à sa tête. Le coach rhodanien doit faire avec les absences de Rémy Riou, Nicolas Tagliafico, Johann Lepenant et Corentin Tolisso tandis qu’il a décidé d’écarter Sinaly Diomandé et Skelly Alvero. Ainsi Anthony Lopes prendrait place dans les cages avec Clinton Mata, Dejan Lovren, Jake O’Brien et Henrique devant lui. Dans l’entrejeu, Maxence Caqueret serait épaulé par Paul Akouakou avec un trio Ernest Nuamah, Rayan Cherki et Diego Moreira dont la fonction serait d’accompagner Alexandre Lacazette en attaque.