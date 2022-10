Manchester United - West Ham : les compositions officielles

Manchester United peut profiter du faux pas de Chelsea contre Brighton pour doubler les Blues et ainsi se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions. En effet, si les Mancuniens venaient à l'emporter contre West Ham (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h30) ils ne seraient plus qu'à un point de Newcastle, 4eme. Quant aux Hammers, ils ne rechigneraient pas non plus d'obtenir un résultat positif car ils restent à portée de tirs de la zone de relégation.

La suite après cette publicité

Et coup de tonnerre, Erik Ten Hag a décidé de titulariser Cristiano Ronaldo dans son 4-2-3-1, une première depuis le match contre Newcastle à la mi-octobre. Raphaël Varane cède sa place à Maguire pour cause de blessure, tandis qu'Elanga remplace la toupie Antony sur l'aile droite. Du côté de l'ancien Chosen One, il a décidé d'utiliser le même dispositif avec un double pivot Rice-Soucek et la grande gigue italienne Scamacca en pointe.

Les compositions officielles :

Manchester United : De Gea - Dalot, Martinez, Maguire, Shaw – Casemiro, Eriksen – Elanga, Bruno Fernandes, Rashford - Cristiano Ronaldo

West Ham : Fabianski - Johnson, Kherer, Dawnson, Zouma, Cresswell - Rice, Soucek - Bowen, Downes, Benrahma - Scamacca