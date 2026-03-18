Équipe de France : qui sont les principales menaces pour Corentin Tolisso ?

Alors que le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, dévoilera ce jeudi 19 mars sa dernière liste avant la Coupe du Monde 2026 pour les rencontres amicales face au Brésil et à la Colombie, une question anime toujours les supporters : Corentin Tolisso sera-t-il enfin rappelé ? Auteur de prestations solides ces derniers mois, le milieu de terrain de l’OL semble avoir retrouvé un niveau digne de l’équipe de France. S’il mérite sa place au vu de sa forme actuelle, la véritable interrogation reste de savoir si Didier Deschamps décidera de lui rouvrir les portes de la sélection. Un débat qui agite de plus en plus les fans des Bleus, et de l’OL, à l’approche de l’annonce de la liste. Lors du dernier rassemblement en novembre dernier, Didier Deschamps avait justifié à sa manière l’absence de Corentin Tolisso : « qu’est-ce qu’il manque à Tolisso alors ? Il ne lui manque rien. Pourquoi il n’est pas dans la liste ? Parce que j’ai des joueurs et qu’il y a de la concurrence, voilà ».

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De son côté, le capitaine de l’Olympique Lyonnais a multiplié les appels du pied ces dernières semaines. « Je vais répondre la même chose que j’ai répondu précédemment, mais bien sûr que j’ai envie d’y retourner. Ça fait un moment que je n’y suis pas allé. Je travaille au quotidien pour y retourner, c’est un objectif ça fait partie de mes objectifs de la saison, je suis déterminé », avait-il indiqué au micro de Ligue 1+ après le match nul contre le PFC (1-1). Le natif de Tarare, dans le Rhône, avait également ajouté : « je sais que ça passe par des bonnes performances avec mon club. Je sais aussi que mon club doit gagner, doit faire des bons résultats pour espérer y être. Mais ça ne m’empêche pas d’y croire. En tout cas, je fais tout pour y être, c’est une certitude. Mais si je n’y suis pas, une chose est sûre, c’est que j’aurai zéro regret. À la fin, on verra bien les choix qui sont faits tout simplement ». Réponse ce jeudi…

Une concurrence féroce au milieu

Plusieurs cadres possèdent toutefois une longueur d’avance sur le Lyonnais de 31 ans, à l’image d’Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Manu Koné ou encore Eduardo Camavinga. D’autres prétendants restent en concurrence directe avec lui, comme Warren Zaïre-Emery, N’Golo Kanté ou Khéphren Thuram. À l’inverse, certains milieux semblent actuellement en retrait dans la hiérarchie, notamment Mattéo Guendouzi, Youssouf Fofana ou encore Boubacar Kamara, blessé. Fofana s’est d’ailleurs confié à L’Équipe : « si l’année se terminait maintenant et que je n’étais pas appelé, je ne ferais pas de caca nerveux. Il y a des joueurs qui ont bien fait toutes les qualifications. » De quoi tout de même laisser un espoir à Corentin Tolisso dans la course à une place chez les Bleus. Zaïre-Emery est plutôt excellent avec le PSG depuis 2026, tant au poste de latéral droit qu’au cœur du jeu, et c’est probablement celui qui a le plus de chance d’y être également.

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Mais si l’on se réfère à sa dernière liste, c’est bel et bien Kanté qui aura sa place, lui qui a rejoint la Turquie et Fenerbahce lors du mercato hivernal dernier. « Il maintient son niveau de performance, avec un certain rythme. Il est toujours à son meilleur niveau. Il a un vécu et une expérience qui sont importants aussi », expliquait Didier Deschamps sur le Champion du Monde 2018 en conférence de presse. Très bon avec la Juventus depuis le début de saison, Khephren Thuram avait été appelé en renfort après le forfait pour blessure de Camavinga le 12 novembre dernier, de quoi laisser penser qu’il fait, lui aussi, l’unanimité auprès du staff.

Il ne faut pas non plus oublier que la liste de Didier Deschamps pourrait s’étendre jusqu’à 26 joueurs pour le Mondial. Si le sélectionneur décidait déjà d’opter pour ce format élargi dès ce jeudi, les chances de Corentin Tolisso d’y figurer augmenteraient logiquement. Toutefois, cette hypothèse reste assez peu probable, Deschamps ayant rarement privilégié une liste aussi large pour des matches amicaux. D’autant que certains profils offensifs comme Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki ou encore Maghnes Akliouche peuvent également être considérés comme des milieux dans l’équilibre de la liste, ce qui pourrait réduire encore un peu plus les chances de l’ancien joueur du Bayern Munich.

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Mais Corentin Tolisso mérite d’y être

Déjà auteur de plusieurs performances remarquables en 2025 et fort d’une saison individuelle réussie avec 10 buts et 6 passes décisives, Corentin Tolisso confirme sa renaissance à Lyon. Cette saison, le capitaine de l’OL, qui aurait pu voir le club glisser vers la Ligue 2, marche sur l’eau avec déjà 11 buts en 31 matchs. Capitaine exemplaire, polyvalent, passeur, buteur et tireur de penalty, Tolisso cumule toutes les casquettes et brille au plus haut niveau, à l’image de son triplé en Ligue Europa contre Tel-Aviv (0-6), au point que plusieurs grands noms militent pour son retour en équipe de France. Alexandre Lacazette n’a d’ailleurs pas caché son soutien pour son ancien coéquipier. L’attaquant de NEOM en Arabie saoudite a posté une story sur Instagram pour réclamer le retour de Tolisso en sélection : « @equipedefrance Allooo ».

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Son coéquipier Abner a salué son importance ce en conférence de presse : « ça fait un an et demi que je suis ici. Il a joué presque tous les matchs au top, et bien sûr qu’il doit revenir en sélection. Il y a une vraie différence sur le terrain quand il est là. » Même Paulo Fonseca ne comprend pas : « je respecte toutes les décisions de Deschamps, mais si j’étais à sa place, je n’aurais aucun doute. Ce n’est pas une pression pour lui. La France a beaucoup de bons joueurs, c’est un pays qui compte parmi les meilleurs d’Europe et du monde. Je suis l’entraîneur de Coco, je le connais bien et je vois toute son implication. » En clair, tout est réuni pour que Corentin Tolisso rejoue sous les ordres de Didier Deschamps. La décision est désormais entre les mains du sélectionneur.