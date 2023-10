OL : Vincent Ponsot va changer de poste

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a un peu plus touché le fond. Les Gones se sont inclinés 2 à 1 à domicile face à Clermont, eux qui sont bons derniers de L1. Malgré cela, John Textor ne veut pas penser à la relégation. En pleine crise, l’OL vient d’annoncer un changement important dans son organigramme. En effet, Vincent Ponsot va exercer de nouvelles fonctions au du club. «L’Olympique Lyonnais annonce la nomination de Vincent Ponsot au poste de Directeur Général de l’OL Féminin, qui sera effective au 3 janvier 2024. Après 14 ans au service des équipes masculines et féminines, Vincent Ponsot se concentrera, dans son nouveau rôle, à la réalisation de la vision de Michele Kang pour le football féminin (…) Vincent Ponsot assurera la transition vers ses nouvelles responsabilités de direction de l’OL Féminin au cours des dernières semaines de 2023, coïncidant avec la création de la nouvelle organisation dédiée au football féminin. Vincent Ponsot a déjà commencé à travailler en étroite collaboration avec le président John Textor pour identifier son successeur au poste de Directeur Général du Football Masculin qui sera nommé prochainement. Une fois l’accord entre OL Groupe et Michele Kang finalisé, Vincent Ponsot reportera directement à Michele Kang.»

Cette dernière a confié : «le leadership de Vincent nous aidera à réaliser notre vision pour construire la meilleure organisation mondiale tout en élevant le football féminin à l’échelle globale. Son expérience et ses références accéléreront le changement pour que les joueuses atteignent leur plein potentiel dans les meilleures conditions.» John Textor a également ajouté : «je suis heureux de voir Vincent reconnu dans ce rôle de direction. Michele crée une culture de haute performance et veut les meilleurs talents pour exécuter sa vision innovante et ambitieuse à l’échelle mondiale pour le football féminin. Le bilan éprouvé de Vincent pour l’OL et son excellente réputation parmi les dirigeants du football à travers l’Europe font de lui le bon choix pour ce rôle.» Une page se tourne à l’OL.