Rennes : la réponse cash de Genesio sur son futur

Bruno Genesio commence à avoir les oreilles qui sifflent. Après la défaite du Stade Rennais à domicile face à Lyon (0-1), le club breton vient d’enchaîner cinq matches de championnat sans victoire. Treizième du classement, le SRFC déçoit énormément et n’est qu’à trois longueurs du premier relégable. De quoi mettre Genesio sur la sellette ? Interrogé, le principal intéressé ne se fait pas d’illusions.

«Je suis toujours lucide sur les situations, je n’ai pas l’habitude de me cacher. Lorsque vous avez douze points en douze journées dans un club qui a pour objectif de jouer la Ligue des Champions, qui a mis des moyens en début de saison pour recruter, évidemment que le coach se pose en premier responsable et qu’il y a des interrogation sur son cas. Je pense que c’est normal, je le sais. Je ne suis pas un novice dans le métier. Il y a une trêve internationale, on espérait gagner ce match. Je suis entraîneur, je ne suis pas décideur de mon sort et des questionnements qu’il peut y avoir sur mon avenir» a-t-il confié en conférence de presse.