Le Real Madrid accroché par le Rayo en préparation

Pour son deuxième match de préparation, après le succès enregistré contre Fuenlabrada (3-1 ; buts de Chust, Odegaard et Mariano), le Real Madrid a fait match nul avec le Rayo Vallecano ce dimanche (1-1). Un match d'entraînement disputé à Valdebebas à huis clos et sans la présence des médias. Le but du Real Madrid a été marqué par Isco, sur un penalty généreux, après une faute de Catena sur Latasa. C'est le défenseur Victor Chust qui a inscrit le but du Rayo contre son camp.

Pour sa deuxième, Carlo Ancelotti avait aligné un onze quelque peu remanié, en raison des nombreuses absences : Lunin - Odriozola, Chust, Nacho, Marcelo - Banco, Isco, Odegaard, Lucas Vázquez - Arribas, Latasa. Le Rayo, récent promu en Liga, a quant à lui joué avec Luca Zidane dans son but. Prochains rendez-vous pour le Real Madrid : le dimanche 25 juillet contre les Rangers, puis le dimanche 8 août face à l'AC Milan. Les Merengue débuteront leur saison le samedi 14 août, sur la pelouse du Deportivo Alavés (22h).