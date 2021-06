Tigres, Equipe de France : les mots très forts de Florian Thauvin

La suite après cette publicité

Arrivé au Mexique comme une véritable rockstar, Florian Thauvin était attendu par tous les supporters des Tigres, dans la nuit de vendredi à samedi heure française. Dans un stade où s'étaient réunis plusieurs milliers de fans et où on a même vu des fumigènes, l'ailier tricolore a été présenté en fanfare. Forcément, il a été interrogé sur André-Pierre Gignac, joueur adoré dans le pays d'Amérique Centrale.

« Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici, c'est déjà une légende au Mexique. Gignac va m'aider, il me donnera des conseils pour m'adapter rapidement. Je suis prêt pour l'exigence. En France et à Marseille il y a beaucoup de pression, c'est le club français avec le plus de pression, j'ai l'expérience et la maturité pour ça », a lancé Flotov dans des propos repris par l'AFP.

Il vise les Bleus !

« Il (Gignac, NDLR) m'a beaucoup parlé de ce clasico, j'ai hâte de voir comment on le vit, je vais donner le maximum pour que les supporters soient fiers de moi », a ajouté l'ancien de Newcastle. Mais surtout, il a confié vouloir retrouver l'équipe de France ! Si pour beaucoup ce départ en terres mexicaines a sonné la fin de l'aventure bleue pour lui, le principal concerné voit ça comme une opportunité de se relancer aux yeux de Didier Deschamps.

« J'ai l'objectif de revenir en équipe de France, c'est très difficile, parce qu'il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire », a ainsi confié le joueur de 28 ans. Un message qui arrivera sûrement aux oreilles de Didier Deschamps, mais avant de penser au Mondial 2022 par exemple, Florian Thauvin devra répondre présent sur les pelouses du championnat mexicain...