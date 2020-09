EFL Cup : Tottenham directement qualifié pour le prochain tour suite aux cas de Covid-19 à Leyton Orient

Alors que la Premier League et les championnats anglais ont repris ces derniers jours, les premiers matches de l'EFL Cup se sont aussi joués. Mais mardi soir, Leyton Orient et Tottenham n'ont pas pu s'affronter en seizième de finale, la faute à des cas de Covid-19 au sein de l'équipe de League Two (4e division anglaise). Et ce vendredi, l'English Football League a publié un communiqué pour annoncer la qualification automatique des Spurs pour le prochain tour. Une décision qui risque de faire parler...

«Conformément aux règles de la Carabao Cup, Tottenham a obtenu une dérogation pour participer au quatrième tour de la Carabao Cup et jouera contre Chelsea le mardi 29 septembre. (...) Le match du 3e tour prévu pour le mardi 22 septembre entre Leyton Orient et Tottenham n'a pas pu avoir lieu suite à l'émission par le conseil de l'arrondissement de Waltham Forest d'un ordre empêchant le match d'être joué comme prévu. Cette décision fait suite à un test COVID-19 positif chez plusieurs joueurs de Leyton Orient. Le conseil d'administration de l'EFL a déterminé que, conformément à la règle 5.1 de la Carabao Cup, le club n'a pas pu remplir ses obligations de terminer le match en vertu de l'ordre du Conseil et doit donc déclarer forfait», explique l'instance.