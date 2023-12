PL : Bournemouth s’impose contre Fulham, Luton enfonce Sheffield

Après l’étonnante victoire de Nottingham Forest sur la pelouse de Newcastle, la 19e journée de Premier League se poursuivait ce mardi avec deux matches de mal classés. Dans le bas du tableau, Luton a fait la très bonne opération du jour, après un match fou sur le terrain de Sheffield United, déjà lanterne rouge du classement. Cela a commencé par un but de Doughty, bien aidé par le portier adverse Foderingham. Les Blades se sont révoltés en deuxième période, avec des buts de l’inévitable McBurnie et du défenseur et capitaine Ahmedhodzic. Mais tout basculait à nouveau, avec deux buts contre son camp ! Le premier était signé du rugueux Robinson, de la tête, le second par Ben Slimane, qui détournait involontairement du genou un centre en retrait de Carlton Morris. Une victoire 3-2 de Luton très importante dans la course au maintien.

Dans l’autre rencontre, deux clubs du ventre mou étaient aux prises. Et c’est Bournemouth qui s’est imposé, à domicile, face à Fulham (3-0), grâce à des buts de Kluivert, Solanke, sur penalty et Sinisterra en fin de match. Solanke, l’homme en forme du moment, puisqu’il en est à 6 buts sur les 4 dernières rencontres ! Grâce à ce résultat, Bournemouth double Chelsea et grimpe à la 10e place du classement de Premier League.