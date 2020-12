PSG : Thomas Tuchel ne s'en fait pas pour Kylian Mbappé

Et si le mur du 100 bloquait Kylian Mbappé (22 ans) ? Depuis son 99e but sous le maillot du Paris SG, à Monaco (3-2, 11e journée de Ligue 1), l'attaquant semble moins en verve, forçant souvent des actions individuelles là où il pourrait jouer plus simple. Sa prestation à Manchester United (1-3, 5e journée de Ligue des Champions) a encore été abondamment critiquée, et ce malgré le succès parisien, une semaine après sa performance moyenne contre Leipzig (1-0, 4e journée).

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel n'a pas partagé cette analyse. «On a gagné en rythme, Neymar et Kylian jouent plus, ils ont beaucoup travaillé, j’étais très content de leurs efforts, notamment défensifs, c’était absolument nécessaire»*, a-t-il d'emblée lancé avant de se pencher sur le cas particulier de l'international tricolore (39 sélections, 16 réalisations).

«Kylian peut être calme»

«Je suis très très calme concernant Kylian», a démarré l'Allemand avant de continuer à défendre son poulain. «Il a fait un bon match selon moi à Manchester, meilleur que certains autres matches au cours desquels il a marqué. Il a été décisif pour nous, il a eu un grand impact»*, a-t-il souligné. Et TT ne s'est pas arrêté là pour louer la partie de son n° 7.

«Il a enchaîné les sprints offensifs et défensifs, il a fait beaucoup d’efforts. Il a toujours été dangereux, il n’a pas eu de chance à la fin, mais ça va venir s’il continue comme ça. Je suis très content de sa performance», a décrypté le technicien parisien, persuadé que le champion du monde 2018 va franchir ce cap psychologique très rapidement. «Ça va venir, il a la qualité, on va créer des occasions pour lui, il peut être calme, car je le suis de mon côté», a-t-il conclu. L'intéressé appréciera ce vote de confiance face aux critiques.