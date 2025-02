Serie A : Assane Diao offre encore la victoire à Côme contre Naples

8 matchs, 5 buts. Les débuts d’Assane Diao à Côme sont fracassants, et on comprend mieux la bataille sans relâche que se livrent le Sénégal et l’Espagne pour l’attaquant de 19 ans. Aujourd’hui face à Naples, l’ancien joueur du Betis a une nouvelle fois griffé, et c’est son but qui a permis au club promu de s’imposer (2-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Naples 56 26 +21 17 5 4 42 21 13 Côme 28 26 -9 7 7 12 32 41

Très tôt dans le match, Côme avait ouvert le score grâce à un but contre son camp de Rrahmani (7e, 1-0), tandis que Raspadori avait égalisé pour les Partenopei dix minutes plus tard (17e, 1-1). Diao a finalement offert la victoire aux siens sur un service de l’autre révélation de la saison, Nico Paz (77e, 2-1). Grâce à ce succès, Côme monte à la 13e place. Naples manque l’occasion de passer leader.